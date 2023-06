REPORTÁŽ: Prvorepublikovou smetánku na Barrandovských terasách vystřídali bezdomovci. Teď se tam staví byty

Domy s apartmánovým bydlením budou finálně dokončeny na podzim, rekonstrukce legendární funkcionalistické budovy na Barrandovských terasách ale ještě potrvá.

Jednu z pražských dominant, bílou funkcionalistickou „věž“ od známého prvorepublikového architekta Maxe Urbana, nelze nevidět při každém výjezdu z Prahy na západ. Na skalnatém kopci nad meandrem Vltavy se tyčí už od konce 20. let 20. století. O tom, jak se tato budova a vlastně celý komplex vryl do srdcí Pražanů, svědčí i to, že na její slavnostní otevření přišlo v roce 1929 přes 50 tisíc lidí.

Místo, kde zanedlouho Václav Havel (otec někdejšího prezidenta Václava Havla) nechal vybudovat i tehdy nejmodernější bazén, ale postihl neblahý osud. Sláva teras, které se oblíbila prvorepubliková smetánka, začala blednout už s koncem fungovaní bazénu. Definitivní tečku pak výjimečnému komplexu zasadil požár legendárního Trilobit baru. Změnit to ale má probíhající rekonstrukce i nová výstavba.

Na Barrandovské terasy se už na podzim vrátí lidé

První byty ze dvou novostaveb by na trh měly přijít už na podzim. Jižní budova nad venkovními terasami v podstatě kopíruje původní dřevěný plot. V místě, kde se kdysi nacházel Trilobit bar, se hmota domu zvyšuje o další podlaží. Ve „vlnovce“, jak ji stavebníci a projektanti říkají, bude celkem 16 apartmánů.

Druhá budova v severní části areálu, obě dvě navrhlo studio Kuba & Pilař architekti, má tvar lichoběžníku a bude v ní 45 apartmánů. Na rozdíl o bílé vlnovky ji architekti „natřeli“ černou.

Na původní záměry investora libereckého podnikatele řeckého původu Michalise Dzika vystavět tu kongresový hotel tedy nedošlo. Apartmány v novostavbách budou sloužit ke krátkodobému pronájmu.

Původně měla výstavba s rekonstrukcí v roce 2016 stát 200 až 500 milionů korun. Na kolik ale výstavba a rekonstrukce vyjde dnes, investor komentovat nechtěl.

„Chtěli jsme navázat na architektonickou kvalitu tohoto místa. S respektem k hmotě původní restaurace jsme proto navrhli budovy, které jsou záměrně odlišně tvarově pojednány jako lichoběžník a vlnovka,“ přibližuje Ladislav Kuba, jeden ze dvou autorů projektu.

Rekonstrukce na Barrandovských terasách ještě není hotová

Souběžně s novou výstavbou se od roku 2018 také pracuje na rekonstrukci funkcionalistické, památkově chráněné budovy. Exteriér je už téměř hotový, interiér bude podle stavebníků za zhruba 18 měsíců. Stejně jako v minulosti tady bude restaurace.

„Před stanovením konečné vrstvy fasády proběhla celá řada kroků v hledání nejvhodnějšího materiálu, který by odpovídal původnímu vzhledu stavby, a přitom byl v dnešní době proveditelný. Náročné bylo stanovit množství slídy ve směsi a způsob jejího nanášení,“ přibližuje architekt Ondřej Kukral, který má rekonstrukci na starosti.

S respektem k historii se přistoupilo i při výběru materiálu na střechu. Samostatnou kapitolou byla i obnova původního betonového zábradlí, které lemuje terasy domu po celém obvodu. „I s tím jsme si ale dokázali poradit, aby vše vypadalo jako na dobových fotografiích, zároveň to plnilo svou funkci a odpovídalo požadavkům dnešní doby,” tvrdí Kukral.

Inspirací stavby na skalním masivu byl restaurační pavilon Cliff House na ostrohu nad Tichým oceánem u San Franciska, který kdysi Max Urban navštívil. Nautické motivy - terasy, rampová schodiště, zaoblená nároží, pásová okna - jsou dodnes patrné na celé stavbě. V roce 1988 byly sice Barrandovské terasy prohlášeny kulturní památkou, jejich technický stav tomu však zdaleka neodpovídal. Během 70. let docházelo často k necitlivým opravám a úpravám interiéru, po listopadu 1989 se staly centrem diskoték a útulkem bezdomovců. V 90. letech se terasy vrátily do rukou rodiny Havlových, která je v roce 2003 prodala.

