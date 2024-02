Realitní krize v New Yorku. Je tam nejméně volných bytů od roku 1968

Krize kolem dostupnosti bydlení v největším americkém městě se zhoršuje. Svědčí o tom nová data publikovaná úřady v New Yorku, podle kterých bylo v loňském roce jen 1,4 procenta zdejších pronajímaných bytů připravených k nastěhování. Podíl volných jednotek tak byl nejnižší od roku 1968, napsal deník The New York Times (NYT).

Vývoj statistiky podle něj ilustruje, jak dramaticky výstavba obytných domů v New Yorku zaostává za poptávkou. Odborníci na bydlení odhadují, že město, v němž žije přes osm milionů lidí, aktuálně potřebuje statisíce nových bytových jednotek.

Za „zdravý“ trh s nemovitostmi považují experti situaci, kdy je míra volných bytů kolem pěti až osmi procent, píše NYT. Samotní newyorští činitelé pak méně než pět procent považují za naléhavý nedostatek. Pod touto hranicí byla statistika už při předchozím průzkumu v roce 2021.

Zpráva o novém poklesu přichází v době, kdy se město potýká s přílivem migrantů, který vyčerpává kapacity ubytoven pro lidi bez domova. Vysoké ceny bydlení mezitím nutí část lidí stěhovat se mimo město, což zase ohrožuje jeho ekonomiku. S růstem problému sílí také tlak na newyorské politiky, aby se situací něco dělali.

„Newyorčané potřebují naši pomoc a potřebují ji hned,“ komentoval nová čísla starosta Eric Adams. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová zase nedávno slibovala kroky proti „nemravně vysokým nájmům“ a proti „nehoráznému nedostatku bydlení“.

„Jediné, co vyřeší krizi dostupnosti bydlení, je postavit statisíce domácností,“ uvedla Hochulová v lednovém výročním projevu.