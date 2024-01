Nové byty se dál zmenšují. A jejich cena letos opět začne růst

Trojka velkých developerů, majitel Central Group Dušan Kunovský, majitel Trigemy Marcel Soural a šéf bytové výstavby Skansky Petr Michálek, oznámila na pravidelné výroční konferenci, že ceny bytů v hlavním městě letos opět začnou růst. Růst už v podstatě začal. Šéfové velkých developerů očekávají pro letošní rok růst cen bytů o pět až deset procent i další růst nájemného, které ale podle nich už atakuje vrcholné úrovně.

„Čekáme pozvolný růst ceny bytů, okolo pěti procent ročně,“ uvedl Dušan Kunovský, majitel největšího developera v zemi, Central Group.

Důvodem růstu cen je prý jednak oživující poptávka po bytech, ale také slabá nabídka nových bytů na trhu. Podle developerů by mělo v Praze vznikat deset tisíc nových bytů ročně. Nyní jich však rostou asi čtyři tisíce. Tento nesoulad mezi nabídkou a poptávkou podle developerů vede k nárůstu cen bydlení v Česku.

Podle statistik stavitelů bytů se loni prodaly 4 tisíce nových bytů, v meziročním srovnání jde o 29procentní nárůst.

Prodejní ceny podle výroční zprávy ve čtvrtém čtvrtletí mezikvartálně mírně poklesly o 2,7 procenta, zejména z důvodu limitovaných pobídek prodejců a promítnutí snížené sazby DPH s předstihem u části trhu. Nabídkové ceny se nadále pohybují nad hranicí 150 tisíc korun za metr čtvereční.

V posledním čtvrtletí loňského roku se v Praze prodalo 1 300 nových bytů, což představuje meziroční nárůst o 136 procent, a je to o 24 procent více než v předchozím čtvrtletí.

„Oživení trhu s novými byty je citelné od druhé poloviny loňského roku. Po období vyčkávání vnímáme návrat kupujících k novým bytům,“ uvedl Michálek.

Nové, ještě menší byty

Ceny nových bytů na pražském trhu zůstávají stabilní. Průměrná prodejní cena oproti předchozímu čtvrtletí mírně poklesla o 2,7 procenta na 142 511 korun za metr, v meziročním srovnání jde o šestiprocentní pokles. Nabídková cena mezikvartálně naopak mírně vzrostla o 1,4 procenta na 152 482 korun za metr, meziročně však došlo také k redukci o necelá dvě procenta. Nižší průměrná prodejní cena je podle developerů dána zejména vyšším prodejem levnějších bytů v Praze 9, kde se průměrná cena pohybuje kolem 130 tisíc korun za metr čtvereční.

„Trhu dominují malé byty 2kk a 1kk. Kupují je hlavně investoři kvůli pronájmu. Postupně se na pražském trhu zmenšila výměra bytů z 60 na 57 metrů,“ uvedl Petr Michálek ze Skansky. Dominance malých bytů podle něj dál narůstá, tento trend bude pokračovat i v roce 2024. Nadále prý trvá situace, kdy byty kupují lidé s hotovostí, a ne „hypotekáři“. Tento poměr je například u Skansky 60:40 v neprospěch hypotekářů. S klesajícími sazbami se však bude tento poměr měnit.

Nájemné atakuje vrcholné úrovně

Důvodem růstu cen bydlení je podle developerů také tradiční česká lapálie, pomalé povolovací řízení. „Třeba loni v květnu se v Praze povolilo jen 17 bytů,“ uvádí příklad Dušan Kunovský. Zrychlení povolovacích procesů měl přinést nový stavební zákon. Od něj si však stavitelé moc neslibují. „Kolem nového stavebního zákona je to spíše panika. Rezignoval jsem se k tomu vyjadřovat,“ říká Kunovský.

S tím, jak je na trhu méně nových bytů, jak je financování stále ještě drahé a jak nabídka nových bytů pokulhává, se v Česku dál rozvíjí trh s nájemním bydlením. Jak to s ním podle lídrů bytové výstavby bude dál? „Evidujeme, že nájmy začínají brzdit,“ říká Marcel Soural, majitel Trigemy. Nájmy podle něj začínají atakovat hodnoty, které trh nebude akceptovat. V současnosti je například průměrný nájem u takzvaných institucionálních pronajímatelů na úrovni 547 korun za metr čtvereční. Nájmy v secondhandu podle dat Trigemy rostly vloni o šest procent.

V letošním roce také, kvůli poklesu úrokových sazeb, skončí u developerů marketingové akce, kdy třeba vloni Central Group nabízel až milionovou úsporu. Pobídky, akční bonusy a zaváděcí ceny letos skončí.

„Loňský rok byl rokem marketingových bonusů, z čehož mohli kupující výrazně profitovat. V letošním roce se už dá očekávat zcela jiná situace. Předpokládám, že s tím, jak se na trhu postupně snižuje nabídka nových bytů a zároveň díky levnějším a dostupnějším hypotékám poroste poptávka, začnou ceny bytů od jara tohoto roku opět růst. A už v příštím roce mohou být o 10 procent výše než teď. Zcela jistě dojde k výraznému omezení klientských bonusů,“ uvádí Dušan Kunovský.

