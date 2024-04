Prodej obchoďáku i Vítkův byznys. Objem investic do komerčních nemovitostí výrazně narostl

V prvním čtvrtletí 2024 dosáhl objem investic do komerčních nemovitostí, tedy staveb určených k podnikání, v ČR téměř 14 miliard korun (550 milionů eur). To je o 254 procent více než v posledním čtvrtletí loňského roku.

Reklama

Výsledek ovlivnili hlavně dvě velké transakce, a to dokončení prodeje nákupního centra Arkády Pankrác, které koupil fond Trigea a společný podnik CPI Property Group a Best Hotel Properties, do něhož CPI miliardáře Radovana Vítka vložila osm českých hotelů. Bez těchto transakcí by byl objem investic pětinový, uvádí data realitně-poradenské společnosti Knight Frank.

Všechny investice do komerčních nemovitostí, tedy například do obchodních a skladových ploch, kanceláří či restaurací a hotelů, pocházely z českého kapitálu. Polovinu z čtvrtletního objemu investic tvořily maloobchodní nemovitosti. Kromě Arkády Pankrác se jednalo o prodeje několika nákupních parků či supermarketů. Hotely měly třetinový podíl, na investice do kanceláří a rezidencí připadlo sedm procent, sklady si připsaly podíl čtyři procenta.

Kromě Arkády Pankrác a osmi hotelů se uskutečnil také prodej kancelářské budovy Olympic Garden v Praze 1. Žádaným investičním produktem se podle Knight Frank stávají rovněž byty určené k pronájmům. Projekty takzvaného institucionálního nájemního bydlení nakupuje například společnost XPlace provozovaná pražským arcibiskupstvím, která koupila byty v pražských objektech na Waltrovce či U Šárky.

Lukáš Kovanda: Má Západ sázet na pád Číny? To by se těžce přepočítal Názory Snaha Pekingu opřít ekonomický růst Číny o něco jiného, než jsou pod tíhou dluhu kolabující reality v zemi, vytváří nové nároky na tamní veřejnou kasu. A to zhoršuje stav veřejných financí této druhé největší ekonomiky světa. Může být hůř, varuje přitom Fitch. Pekingský režim zřejmě bude zhoršení ratingového výhledu Číny ze „stabilního“ na „negativní“ záhy rozporovat, nicméně je zjevné, že Číňanům více než kdy jindy hrozí, že jim dluh přeroste přes hlavu. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V letošním roce by podle Knight Frank celkový objem investic do komerčních nemovitostí mohl dosáhnout 1,5 až 1,8 miliardy eur (38 až 46 miliardy korun). I tak bude ale pod dlouhodobým průměrem. Z reportu realitně-poradenské společnosti Colliers vyplývá, že loni klesl objem investic do komerčních nemovitostí meziročně o 32 procent. Dosáhl 1,15 miliardy eur (asi 29 miliard korun) a klesal třetí rok za sebou. Zároveň představoval nejnižší hodnotu od roku 2014, i tak ale byla Česká republika druhým nejvyhledávanějším investičním prostředím v regionu střední a východní Evropy.

Společnost Knight Frank v Česku působí přes 30 let a věnuje se realitnímu poradenství, správě nemovitostí, pronájmu kanceláří, oceňování majetku, výzkumu trhu a mezinárodním investicím. Zaměřuje se také na průmyslové a rezidenční nemovitosti. Založena byla na konci 19. století v Anglii a po celém světě má 488 poboček a zaměstnává přes 20 tisíc lidí.