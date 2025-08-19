Průlom v cestě k míru. Trump domluvil schůzku Putina se Zelenským
Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem dohodl, že schůzka Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským by se měla uskutečnit do dvou týdnů. Po bilaterálním jednání má následovat třístranná schůzka s Trumpovou účastí. Místo ještě nebylo stanoveno, řekl německý kancléř Friedrich Merz podle tiskových agentur po jednání v Bílém domě.
„Americký prezident hovořil s ruským prezidentem telefonicky a dohodl se, že se v příštích dvou týdnech uskuteční schůzka mezi ruským a ukrajinským prezidentem,“ řekl Merz podle agentury Reuters. Trump souhlasil s tím, že následně svolá další, třístrannou schůzku, aby jednání mohla skutečně začít, dodal Merz. Soudí, že takový summit je představitelný pouze tehdy, pokud ztichnou zbraně.
Sám Zelenskyj vyjádřil ochotu se s Putinem setkat bez předběžných podmínek. Schůzka s ruským vůdcem „je nezbytná pro řešení citlivých otázek“, napsal později na sociální síti Zelenskyj. Ukrajina podle něj nepotřebuje přestávku v bojích, ale skutečný mír.
Americký prezident Donald Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně. Šéf Bílého domu při té příležitosti hovořil o pokroku v jednáních a řekl, že bude spolupracovat s Ukrajinou a Ruskem za účelem ukončení války.
Podle ukrajinských médií hodlá Zelenskyj s Putinem jednat o ruských územních požadavcích. V Bílém domě se podle Zelenského jednalo o bezpečnostních zárukách. „To je klíčová otázka pro začátek konce války. Vážíme si důležitého signálu ze strany USA o jejich připravenosti je podporovat a být součástí,“ uvedl. Detaily bezpečnostních záruk pro Ukrajinu by podle něj měly být vypracovány během deseti dnů.
Merz po několikahodinovém jednání v Bílém domě podle agentury DPA vyjádřil spokojenost, vidí pokrok na cestě k míru na Ukrajině. „Moje očekávání byla nejen splněna, ale i překonána. Mohlo to dopadnout jinak,“ řekl o „osudových dnech pro Ukrajinu a pro Evropu“.
Otázka, kdo se bude na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu bude podílet a do jaké míry, se ještě musí projednat mezi evropskými partnery a vládou USA, uvedl kancléř. „Je naprosto jasné, že by se měla podílet celá Evropa,“ řekl.
Generální tajemník NATO Mark Rutte podle DPA označil Trumpův závazek účasti na bezpečnostních zárukách za důležitý krok. „Toto je skutečně průlom,“ prohlásil.
Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO, uvedl na své sociální síti Truth Social. Zároveň vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil ukončení otevřené války, kterou proti Ukrajině v únoru roku 2022 rozpoutalo Rusko. Trumpa tvrdí, že ji Zelenskyj, kterého přijme v Bílém domě, může ukončit „téměř okamžitě“. Podobné vzkazy přitom západní lídři obvykle adresují spíše ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který agresi vůči sousední zemi rozpoutal.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už dlouhé měsíce prohlašuje, že Brusel chce nahradit ruský plyn americkým. To, co ale „slíbila“ uprostřed léta ve Skotsku Donaldu Trumpovi při dojednávání obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, nedává příliš smysl – pokud pomineme snahu uchlácholit amerického prezidenta. Navyšování evropského energetického importu z USA je v takové míře nereálné a v konečném důsledku by šlo proti principu diverzifikace. Snahu získat pro EU více zdrojů mezitím zpochybňuje další plynová velmoc – Katar, kterému vadí unijní environmentální a sociální pravidla, píše ve své analýze Jan Žižka z Export.cz.
Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Ukrajině takové bezpečnostní záruky, které se budou svým charakterem podobat článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, jenž obsahuje princip kolektivní obrany. Zároveň je ochoten učinit ústupky na dobytých územích na Ukrajině, řekl v televizi CNN americký zmocněnec Steve Witkoff.
