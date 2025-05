Teoreticky za miliony, ve skutečnosti neprodejné nebo k demolici. Češi ignorují technický stav svých domů

V České republice je více než půl milionu rodinných domů, jejichž hodnota sotva převyšuje cenu pozemku. Jsou technicky i morálně zastaralé a při prodeji musí jít majitelé s cenou dolů až o několik milionů, vyplývá z průzkumu agentury STEM, který analyzovala Asociace výrobců minerální izolace.

V případě starého domu by dle odborníků mnohdy dávalo větší smysl jej zbourat a postavit nový, ale většina majitelů se s tím nechce smířit. Nejméně ztrácí na hodnotě domy zrekonstruované v nejvyšších standardech s nízkými energetickými náklady.

„Češi jsou slepí vůči technickému stavu svého domu. Na nedostatky si zkrátka zvykli, a nebo nemají finanční možnost a motivaci komplexní renovaci provést,“ říká architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace. Dle ní se jedná zejména o domy postavené zejména svépomocí z tehdy dostupných, často nekvalitních materiálů. „Majitelé je vnímají spíš emocionálně než racionálně. Jenže dnes už takové domy vyžadují kompletní rekonstrukci od sítí přes otopnou soustavu, okna a střechu až po zateplení. A to vyjde klidně na tři i více milionů korun,“ dodává.

Majitelé starších rodinných domů bývají při prodeji nemovitosti nepříjemně překvapeni. Realitní trh je často donutí slevit z původní ceny i o miliony, a to zejména v odlehlejších regionech, kde nejsou ceny pozemků tak vysoké jako v okolí větších měst. Důvodem je zásadní nesoulad mezi očekáváním prodávajících a skutečným stavem jejich nemovitosti, který neodpovídá současným nárokům na bydlení. Celkem 73 procent domů dle architektky nevyhovuje, ale majitelé to odmítají vidět.

Z průzkumu STEM vyplývá, že si havarijní stav připouští jen 17 procent majitelů, 14 procent akceptuje potřebu větších úprav a jen 3 procenta označují svůj dům za nevyhovující. Většina pouze připouští, že některé věci začínají nevyhovovat.

Když peníze vyletí z komína

Reálný stav starších nemovitostí je ale mnohem horší, než si jejich majitelé myslí. Průzkum dále uvádí, že 73 procent starších rodinných domů v Česku nikdy neprošlo kompletním zateplením a s tím související rekonstrukcí.

„Nevyhovují tak dnešním požadavkům na komfort, energetickou úspornost ani zdravé a bezpečné bydlení. Často trpí vlhkostí, plísněmi, vysokými provozními náklady a zastaralými rozvody, které představují bezpečnostní riziko,“ hodnotí situaci projektant a stavební inženýr Radek Prokop.

Nejvíce se liší očekávání a realita u domů postavených za socialismu a v 90. letech. Jen těch postavených do roku 1980 je v Česku 716 tisíc, přičemž podle průzkumu jich jen 27 procent prošlo kompletním zateplením a s tím související rekonstrukcí. V některých regionech, například Královéhradeckém a Karlovarském dokonce jen třináct procent.

„To znamená, že přibližně 522 tisíc domů potřebuje kompletní rekonstrukci. Minimálně v rozsahu zateplení, výměny rozvodů a základních stavebních úprav, aby splňovaly základní standardy důstojného a bezpečného bydlení,“ uzavírá Marcela Kubů.