Pražský dům U Hybernů je na prodej. Za necelou půl miliardu

Stát prodává v aukci dům U Hybernů. Vyvolávací cena za trofejní nemovitost na pražském Náměstí Republiky je 447 milionů korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k prodeji v elektronické aukci pražský dům U Hybernů. Vyvolávací cenu nemovitosti naproti Obecnímu domu stanovil na 447 milionů korun, pro účast v dražbě je nutné složit kauci 15 milionů korun. Dražba se uskuteční od 25. do 26. března, uvedl úřad.

ÚZSVM převzal dům U Hybernů na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Nemovitost nabídl jiným státním institucím, které o ni ale neprojevily zájem. Majetkový úřad proto přistoupil k jejímu prodeji v elektronické aukci, na březen vyhlásil její první kolo.

Zájemci o koupi nemovitosti budou mít možnost si ji před dražbou prohlédnout. Prohlídky se uskuteční 5. a 19. března, vždy po písemné dohodě s majetkovým úřadem. V aukci je minimální příhoz stanoven na 50 tisíc korun.

Dům U Hybernů vznikl v 19. století přestavbou původního barokního klášterního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie při klášteře irských františkánů. V letech 1811 až 1813 byl upraven na celní úřad rakouského císařství. V letech 1938 až 1949 byl kostel přebudován na výstavní síň a tomuto účelu sloužil až do roku 1991. V roce 2006 prošla budova rekonstrukcí a v jejích prostorách vznikl moderní divadelní sál. V současnosti jej využívá divadlo Hybernia, nájemní smlouva je uzavřena do roku 2055.

Pokud by dražba skončila úspěšně, mohla by se zařadit mezi nejvýnosnější prodeje, které ÚZSVM uskutečnil. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze. Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou ale v poslední době opakovaně končily neúspěšně. Tento týden se nikdo nepřihlásil do aukce pražského zámku Veleslavín, který ÚZSVM nabízel za 420 milionů korun. V lednu neuspěl prodej středočeského zámku Štiřín za 1,445 miliardy korun ani prodej pražského paláce Broadway za 878 milionů korun. Úřad nyní nabízí k prodeji 51 staveb.

Podle odborníků se státu nedaří prodat některé nemovitosti kvůli jejich památkové ochraně nebo kvůli špatnému nacenění.

