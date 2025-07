Patero nových daní a odvodů. Čím EU políčila na naše peněženky v předloze nového rozpočtu?

Evropská komise chce dramaticky navýšit svůj vlastní příjem z peněz občanů EU – o více než 1000 miliard korun ročně. Chystá totiž nové celounijní daně a odvody, a chce si také brát více peněz z dosavadních příjmů států, třeba z povolenek či z tabáku; pro občany EU jde o další zdražování.

Evropská komise uchystala ve svém včerejším návrhu rozpočtu na léta 2028 až 2034 pro občany členských zemí další zdražení. Chce si totiž mnohem více peněz než dosud brát z toho, co si samy vyberou členské státy a co jim dosud zatím také zůstává pro vlastní potřebu.

Aby toho nebylo málo, navrhuje Evropská komise nové celounijní daně a odvody (viz infografika níže). Dohromady mají její nové daně a nové odvody zajišťovat bruselské kase extra příjem ve výši v přepočtu 1,1 bilionu korun ročně. Jedná se přitom o příjem nad rámec běžných příspěvků států, které do rozpočtu EU přispívají z rozpočtů vlastních. To vše povede k dalšímu zdražování a k dalšímu náporu na peněženky občanů zemí EU.

Přitom to děje v době, kdy bude již v platnosti nový systém emisních povolenek EU pro domácnosti, který už sám o sobě zatíží peněženky domácností v EU v zásadní míře. Vždyť život běžné domácnosti v ČR má do roku 2030 prodražit o více než 80 000 korun ročně.

K tomu tedy Brusel nyní navrhuje své nové daně a své nové odvody. Které to jsou?

1) Brusel nyní chce mít 30 procent z výnosu emisních povolenek prvního typu. Dosud peníze z povolenek zůstávají cele členským státům, i když výdaje jimi financované jsou dle pokynů Bruselu poměrně přísně účelově vázány.

2) Evropská komise si chce přisvojit také 75 procent výnosu uhlíkového cla. To občanům EU už v nejbližších letech potenciálně zdraží vše od lžičky na pudink po automobil, protože povede například ke zdražení dovážené oceli. Svoji vlastní ocel si EU již zdražuje kupříkladu právě povolenkami prvního typu.

3) Členské státy by měly také Bruselu nové odvádět speciální poplatek z elektroodpadu, který zůstává nerecyklován. Státům pak mohou chybět prostředky jinde, což může přispět k růstu daní, tedy dalšímu zdražování.

4) Nově si chce Brusel brát 15 procent ze spotřební daně z tabákových a příbuzných výrobků výrobků. Toto inkaso mají nyní plně k dispozici členské státy. Nově Brusel chystá celounijně speciálně zatížit také zahřívaný tabák a e-cigarety. Pokud by Evropská komise připravila členské státy o část výnosů tabákové daně, její sazba tak může narůstat ještě o to rychleji, aby členské státy výpadek kompenzovaly. Což znamená ještě výraznější než dosavadní růst ceny tabákových výrobků.

5) V neposlední řadě Brusel navrhuje vlastní firemní daň, uplatněnou jako „daň z hlavy“ na všechny firmy EU s obratem větším, než je 100 milionů eur ročně. Pokud firmy daň přenesou na zákazníky, znamená to další zdražení pro konečného spotřebitele napříč EU. V Česku by se taková daň mohla týkat až 600 největších firem.

Návrh rozpočtu Evropské komise už odmítlo Německo, jemuž vadí jeho nečekaně velký objem takřka dvou bilionů eur, Maďarsko (premiér Viktor Orbán odmítá, aby se z kasy EU platila Ukrajina na úkor unijních zemědělců) či třeba Švédsko. Tomu se zase příčí, aby se o výnos ze svých daní dělilo s Bruselem.

Vyvážený balík nových zdrojů? EK

