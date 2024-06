Pohádkový příběh na Slapech. Vzniká tam pod vedením mladé developerky čtyřicet luxusních apartmánů

Pavla Čapková byla novinářkou v České televizi. Stála u vzniku programu ČT24 v roce 2005. Jako redaktorka před kamerou ještě jako Pavla Renčínová vytvořila desítky reportáží na ekonomická témata. Její cesta se však změnila. Odešla do korporátu. A po zkušenosti ve finančním sektoru, kdy dělala mluvčí mBank, ale následně také vedla vlastní firmu zaměřenou na finance, se poté pustila se svým manželem do branže nemovitostí. Stala se z ní developerka.

Jak takový přerod vypadá? „Nic se nestane tak, že se ráno probudíte a jste developer,“ říká Čapková. Stejně jako její manžel si prošla finanční branží, každý nejdříve v jiné pozici, ale potom i ve společné firmě, sledovala realitní trh a přemýšlela. „Zkoušeli jsme si ze začátku nemovitosti osahat, prodávat ty vlastní, nějakým způsobem je zhodnotit.“ Druhou nohou je podle ní získat nějaké technické povědomí o stavbě, prostě jak se co dělá. Během let získala spoustu kontaktů na stavební firmy, na zedníky, instalatéry. „Když se toto spojí, potom to hezky jde.“

Jejím prvním projektem byly tři mezonetové byty v Řeži u Prahy. „To byl náš vykopávací projekt.“ Bylo to před pěti lety. „Bylo to úspěšné, tak jsme si řekli, proč nepokračovat.“

Jenže potom přišel covid, který zamával s cenami stavebních materiálů, ale také celkově se situací na trhu nemovitostí. Lidé přestali nakupovat bydlení, začali sedět na penězích. To pro Čapkovou a jejího manžela ovšem nebyla brzda. „Nemyslím si, že by development bylo cokoliv jiného než jakékoliv jiné podnikání. Když vážně chcete, dáváte do toho všechno, poctivost, tak se to prostě naučíte. A to je náš příběh.“

Ztížená pozice malých developerů

Otázkou u developerských projektů je vždy financování, zvlášť u začínajícího podnikatele. Jak to Čapková řešila? Malý developer to podle ní má v bance vždy těžší než velcí stavitelé. „Ale tím, že jsme z bankovního prostředí, sami jsme na hypotékách a úvěrech dělali, tak tam máme lidskou, osobnostní historii. S hodně lidmi z bank se známe, jednání je snazší.“

Když Čapková do developerských projektů šla, měli hotovost na úrovni jednotek milionů korun. Nicméně potřebovali desítky milionů. Nakonec se jí podařilo potřebné částky na své projekty získat, a splácí.

Jak se jako malý, začínající developer vypořádala s vysokými úrokovými sazbami, které po dva roky v Česku panovaly a do jisté míry ještě panují, a které mnoha menším firmám stojících na bankovním financování v realitní branži zlámaly vaz? „Dali jsme si pauzu,“ říká. První projekt udělali ještě v době před růstem sazeb. A potom si „připravovali půdu“ pro další dva projekty, na kterých v současnosti pracují. Nakoupili pozemky, chystali dokumentaci, s půjčkou čekali do letošního roku. A jak malý developer sežene atraktivní stavební pozemek? Vysvětlení je lakonické: „Lidi znají lidi.“

Hotel na Slapech

Pavla Čechová, ač pořád ještě začínající developer, chystá jednu skutečnou lahůdku. Je to jeden ze zmiňovaných dvou projektů. Čtyřicet luxusních apartmánů na Slapech. Což je místo, o kterém by si leckdo myslel, že už tam snad ani nic postavit nebo koupit nejde, že je plno. Jak takové místo sehnala? „Byla to velká náhoda.“

Na Slapech, tradiční rekreační zóně Pražanů, je k mání leccos. Většinou se jedná o starší chaty dál od vody. Čapková získala pozemek i se starším rekreačním objektem s přímým přístupem k vodě. To je tam velký benefit. Starý hotel koupili Čapkovi před třemi lety a dosud ho vlastními silami provozovali. „Zakládali jsme si na kvalitě služeb, takže ani velké firmy neměly problém přijet do starého hotelu.“ Teď ho budou přestavovat na „něco úplně nového, nádherného“… Jelikož jde vlastně o rekonstrukci starého hotelu, a ne o novou výstavbu, musí být zachovány základní parametry. „Bude to typově pořád podobné, bude to hotel. Ale nahoře vzniknou apartmány s terasami, s výhledem.“

Celý koncept má originální řešení. Má fungovat tak, že když kupec apartmánu svůj prostor nabídne hotelu zpátky k pronájmu po dobu, když ho nebude obývat, bude to pro něj znamenat finanční zhodnocení. Zároveň hotel bude mít pořád hosty, pro které bude vytvářet prestižní servis, bude vařit, obsluhovat. „Míříme na pět hvězdiček,“ říká Čapková, a shání pětihvězdičkového kuchaře.

Aktuální díl podcastu Realitní Club s Pavlou Čapkovou se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také ale na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

