VIDEO: Inspektoři památek zasahují. Jak vypadá obnova unikátního mlýnu na Karlovarsku

Vrátit ztracený lesk ruinám se snaží řada lidí po celém Česku. Romantici, snílci a srdcaři kupují nemovitosti, jejichž krásu vidí jen oni a pak se jí snaží obnovit i pro ostatní. Často velmi nákladně a za využití vlastních talentů. Sedm příběhů těchto lidí a jejich snů vypráví seriál filmařky Zory Cejnkové Inspektoři památek zasahují, který uvádí portál newstream.cz.

První epizoda seriálu zachycuje snahy Jaroslava Gabriela, který rekonstruuje mlýn ve Stráži na Karlovarsku.

„Historie mlýna ve Stráži je velmi dlouhá. Zatím jsem se dostal k roku 1590 od kterého roku známe všechny vlastníky až do dnešního dne. Mlýn Stráž tak patří k nejstarším v regionu. O jeho stáří svědčí i to, že má číslo popisné 1. Původně stál mlýn o pár metrů níže a byla to dřevěná stavba. Současná zděná stavba vznikla okolo roku 1850 a zachovala se v celkem neporušené podobě. V třicátých letech došlo k velkorysé přestavbě, kdy mletí s pomocí mlýnských kol a mlecích kamenů bylo nahrazeno moderním uměleckým mlýnem s turbínou a mlecími stolicemi. Mlýn Stráž se tak stal nejmodernějším v širokém okolí,“ vypráví Gabriel.

„Součástí mlýna je i moderní pekárna s přípravnou těsta a pekárnou. Ve mlýně se mlelo a peklo až do padesátých let minulého století. Od té doby mlýn stojí a zařízení chátrá. Naštěstí však nebylo železo odvezeno do sběru a většinu zařízení snad bude možno rekonstruovat,“ dodává majitel.

Jak se Jaroslavu Gabrielovi daří opravovat významnou budovu? Podívejte se na první epizodu seriálu Zory Cejnkové Inspektoři památek zasahují.

