Jakých změn (ne)dostálo územní plánování, shrnují právníci

Nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě se věnuje oblasti územního plánování. Zástupci právní kanceláře PRK Partners v něm rozebírají, jakých změn (ne)dostálo územní plánování v novém stavebním zákoně, co a jak by šlo zlepšit a jaké výhody může přinést správně nastavený právní rámec územního plánování.

V dnešním díle Práva k Ranní Kávě přivítá moderátor Martin Frolík advokáta a partnera AK PRK Partners a také starostu obce Podolanky, Romana Pečenku. Společně se pobaví o problematice územního plánování, a to nejen v intencích nového stavebního zákona.

Problematika územního plánování je, svým způsobem neprávem, upozaďována před problematikou (lidem bližšího) stavebního řízení. Obé ale nemůže existovat bez sebe a obě roviny stavebního práva se vzájemně ovlivňují. Územní plánování je navíc i svým způsobem klíčový finanční nástroj zejména obcí, ale i krajů a státu, který stačí jen vhodně použít nejen pro budoucí zastavování sídel.

Druhá část podcastu, který vzniká ve spolupráci s AK PRK Partners, je již tradičně věnována novinkám z legislativy a judikatury.

Advokátka Kristýna Faltýnková tak přiblíží například návrh novely Ústavy, kterou se mají rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, zavést dobrovolný klouzavý mandát poslance, upravit podmínky ústavní žaloby Senátu nebo změnit způsob jmenování členů Bankovní rady ČNB. Dále pak Faltýnková posluchače seznámí s návrhem novely zákona o NKÚ, nebo návrhem novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, upravující problematiku provozu automatizovaných vozidel.

Z judikatury pak advokátka shrne v pořadí tři rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 1190/2024, týkající se problematiky platnosti ujednání o úrocích z prodlení. Dále pak rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1145/2023 k zajištění spotřebitelského úvěru blankosměnkou a rozhodnutí sp. zn. 24 Cdo 2007/2024, které se týká opatrovníka projevujícího poslední vůli opatrovance.

Dále Faltýnková posluchače seznámí se třemi nálezy Ústavního soudu. První (sp. zn. I. ÚS 2558/24) se týká záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Druhý (sp. zn. II. ÚS 1703/24) pak požadavků na vyrozumění o nevyhovění návrhu na zastavení trestního stíhání, a konečně nález (sp. zn. I. ÚS 3241/23) k vymahatelnosti práv cestujících v letecké dopravě.

Podcast Právo k Ranní Kávě vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners. Poslechnout si ho můžete v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

