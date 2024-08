Pane prezidente, pane premiére, stavební řízení nefunguje. Dopis zvyšuje tlak na Bartoše

Česká komora architektů zveřejnila otevřený dopis, adresovaný prezidentovi, premiérovi a třem ministrům, Ivanu Bartošovi, Martinu Kupkovi a Jozefu Síkelovi. Jeho hlavním poselstvím je, že digitalizace stavebního zákona stále nefunguje. Takzvaná Platforma pro zdravý stavební zákon, která má řadu účastníků z významných profesních organizací, jako je Komora českých architektů, Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ve stavebnictví či Asociace developerů, v dopise apeluje na nejvyšší představitele státu, aby zajistili zprovoznění stavebního řízení.

Reklama

„Rádi bychom vás tímto dopisem upozornili na závažné problémy spojené s digitalizací stavebního řízení v České republice. Nejedná se o běžné „porodní problémy” ani o politicky motivovanou kritiku,“ píše se v dopise.

Jak se dále uvádí, digitalizace stavebního řízení trpí mnoha konkrétními problémy. „Nefunkčnost a nepřipravenost systému, nedostatečná uživatelská přívětivost, uživatelé, včetně zaměstnanců stavebních úřadů, se potýkají s komplikovaným rozhraním a nejasnými postupy. Hromadně hlásí, že nejsou připravené, nemají dostatek informací, potřebného vybavení a systémy nefungují správně.“ Výčet všech nedostatků je v otevřeném dopise ještě mnohem delší. Například se „ukázala neprovázanost s jinými systémy a fungováním jako takovým.“

Podpůrný systém ze strany MMR je prý nedostačující, nedokáže reagovat na reálné situace a problémy. Taktéž prý existují „vážné obavy o bezpečnost osobních a citlivých údajů, které systém zpracovává“.

Svaz měst a obcí chce kvůli nefunkčnímu stavebnímu zákonu jednat s premiérem Reality Potíže se spuštěním digitalizovaného stavebního řízení by podle Svazu měst a obcí (SMO) mohly znamenat skluz 13 000 stavebních povolení v hodnotě 100 miliard korun, a to v případě, že se podaří systém uvést do funkčního stavu do začátku září. Podle předsedy svazu Františka Lukla byla digitalizace připravena humpoláckým způsobem, stavební úřady jsou zavaleny žádostmi, které došly podle starých pravidel do konce června, a trápí je dlouhodobý podstav. ČTK Přečíst článek

Reklama

Desítky připomínek

Platforma navrhuje, aby „došlo k neprodlenému transparentnímu zveřejnění informací o probíhajících úpravách systému, kdo a na základě jaké smlouvy je realizuje a jaké jsou jejich harmonogramy.“ Žádá také, aby bylo veřejně reagováno na klíčové argumenty kritiky s konkrétním návrhem řešení a harmonogramem jeho implementace. „Žádáme taková metodická opatření, případně nařízení Vlády ČR, která pomohou klíčové problémy překlenout. Jako konkrétní řešení se nabízí například umožnit fungovat současnými systémy na přechodné období, a to do … 30.6.2027.“

V dopise se následně vypočítávají jednotlivé stížnosti z konkrétních měst a obcí. Například z Prahy 8: „Systém není propojený s dalšími systémy měst a obcí, což nelze vyřešit v krátkém čase.“ Nebo z Liberce: „Zpožděné reakce na dotazy z call centra a nedostatečné technické vybavení. Česká Lípa: „Chybějící propojení s lokálními spisovými službami.“ Připomínek je v otevřeném dopise jmenováno několik desítek.

Na závěr dopisu petenti žádají prezidenta, premiéra a dotčené ministry o schůzku. „abychom mohli vysvětlit širší souvislosti celé věci a přispět tak k nalezení efektivního řešení.“

Dalibor Martínek: Piráti táhnou proti alkoholu. Maskují kolaps výstavby Názory Piráti se staví do čela boje proti alkoholu. To je jistě záslužná činnost. O Pirátech se spíš vědělo, že bojují za legalizaci marihuany. Jak se ukazuje, stíhají obojí. Zástupci Pirátů ve sněmovně prosazují sadu opatření, od vyšších daní přes zákaz reklamy až po omezení prodejní doby či licence na prodej alkoholu. Nyní hledají pro své nápady podporu, něco by chtěli dotáhnout ještě v tomto volebním období. Dalibor Martínek Přečíst článek

Architekt Kasl: Bartošovo selhání může být pro některé ateliéry fatální Reality Nedostatečně připravená a nefungující digitalizace stavebního řízení ohrožuje existenci architektonických ateliérů, které nemají peníze na pokrytí delšího období bez příjmu za projednané projekty. Přestože na vyčíslení škod je ještě brzy, problémy by se mohly stupňovat, říká předseda České komory architektů (ČKA) Jan Kasl. ČTK Přečíst článek