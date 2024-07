Obchodní partner Kellnerové Otruba získal zámek v Horním Maršově. Vybuduje v něm domov pro seniory

Nový majitel vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku v Krkonoších by chtěl památkově chráněný objekt přebudovat na domov pro seniory. Jde o projekt firmy Pec Resort Invest právníka a investora Tomáše Otruby, který zámek nedávno koupil. Uvedl to zástupce investora Tomáš Perman. Cenu nekomentoval.

Firma již v Krkonoších vlastní hotely Grand Hotel Hradec v Peci pod Sněžkou a Omnia hotel v Janských Lázních. Letos se stal Otruba spolu se svou partnerkou, nejbohatší Češkou Renátou Kellnerovou a její dcerou Annou majitelem čtyřhvězdičkového Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně.

"Před několika dny se nám podařilo zámek v Horním Maršově získat do vlastnictví. Naším záměrem je přebudovat ho na domov pro seniory, aby plnil veřejnou funkci. Nejdříve nás však čekají jednání s obcí a památkáři, ze kterých vyplyne, zda je takový projekt životaschopný," řekl Perman.

Zámek ožije

Starosta Horního Maršova Pavel Mrázek záměr nového vlastníka vítá. "Jsem velmi rád, že převod, který jsme zprostředkovávali, se povedl. Investor je v regionu zakotvený. Pokud se záměr povede, bude to znamenat oživení celého areálu a doufáme, že to bude přínosem i pro obec ve smyslu záchrany zámku a koexistence s vesnicí včetně vzniku nových pracovních míst," řekl starosta obce s tisícovkou obyvatel. Podle něj by mělo jít o domov pro seniory hotelového typu. "Vše je ještě v počáteční fázi," dodal Mrázek.

Památkově chráněný zámek požár zničil 19. srpna 2018. Oheň zlikvidoval na zámku všechny střechy, dvě věže a půdní vestavbu. Vyšetřovatelé našli několik ohnisek požáru a expertizy potvrdily stopy po vysoce hořlavých látkách. Technickou závadu i nedbalost policie vyloučila. Škoda byla odhadnuta zhruba na pět milionů korun.

Za žhářský útok na maršovský zámek a na autobazar na Pelhřimovsku bylo později odsouzeno šest mužů včetně bývalého majitele zámku. Muž, který v roce 2018 zámek koupil od společnosti Sagna ruského podnikatele Sergeje Majzuse, si podle soudu požár zámku objednal, dostal devět let vězení. Firma Pec Resort Invest objekt koupila od společnosti Zámek Horní Maršov, ve které odsouzený figuruje jako prokurista.

Podle památkářů je objekt významným příkladem venkovského pozdně barokního zámku, který byl postupně modernizován. Od roku 1994 se zámek nevyužíval.

