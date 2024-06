Video: Jak tisíc dobrovolníků přetváří zdevastovaný hrad a zámek Hartenberg

Seriál Inspektoři památek zasahují se tentokrát vydá k hradu a zámku Hartenberg, na němž se čas a lidská lhostejnost podepsaly velmi negativně. Od roku 1997 ale ruinu dává znovu dohromady nový majitel Bedřich Loos, pomáhaly mu již stovky dobrovolníků. A za svou snahu získal i několik ocenění.

Původně gotický Hrad přestavěný na zámek Hartenberg leží nad vsí Hřebeny v okrese Sokolov. Jeho dominanta je nepřehlédnutelná, i proto si jej Zora Cejnková a její tým vybrali pro další epizodu seriálu Inspektoři památek zasahují.

„Po neúspěšné privatizaci na počátku devadesátých let odkoupil zdevastovaný areál hradu a zámku Hartenberg v roce 1997 soukromý majitel Bedřich Loos, který se snaží s pomocí četných dobrovolníků a vlastní stavební huti areál zachránit za pomoci původních technologií. V roce 2016 získala příkladná obnova hradu a zámku Hartenberg prestižní ocenění Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu,“ připomíná Cejnková. „Přes 20 let probíhající záchrana, vlastník kvůli obnově hradu založil stavební huť – vyškolil ze sociálně hendikepovaných kluků šikovné řemeslníky, dějiště kulturních akcí, nejvýchodnější ministeriální hrad, genius loci,“ dodává.

Inspektoři památek zasahují 3 Poskytnuto Zorou Cejnkovou

„Na záchraně se již podílelo více jak 1000 dobrovolníků ze 75 zemí světa. Z Hartenbergu se stala základna pro regionální a nadregionální kulturní akce. V současnosti je hlavní palác hradu obnoven do výše 2 patra a provizorně zastřešen. Zastřešila se věž u hradu a spolek Hartenberg také získal a opravil další hodnotné objekty v území a to především sýpku a bývalou školu,“ vysvětluje majitel zříceniny Bedřich Loos. „Dnes má stavební huť průměrem 12 zaměstnanců a díky svým dovednostem kromě domovského hradu obnovuje památky v celém regionu. Zaměřuje se především na odborné zednické práce, bednění na klenby, stabilizace, ale třeba i tesařinu,“ uzavírá odvážný muž.

