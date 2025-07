Příprava na válku? Rotterdamský přístav chystá prostor pro vojenské lodě

Jak rychle by mohla připlout vojenská technika zámořských zemí NATO, aby pomohla Evropě napadené Ruskem? Nad tím se již zamýšlejí armádní stratégové, a dokonce také přístavy, které jsou v posledních týdnech zahlcené. I proto největší evropský přístav v Rotterdamu chystá zásadní proměnu, aby případné spojenecké lodě měly snazší přístup k vykládce.

Rotterdamský přístav každý měsíc odbaví 400 až 500 kontejnerových lodí. Většina veze zboží z různých koutů světa, které se posléze dostává k evropským spotřebitelům. Kvůli komplikacím způsobené obchodními restrikcemi zejména v USA se ale situace u velkých evropských přístavů značně komplikuje a lodě čekají mnohdy desítky hodin na odbavení. To přitom může představovat potenciální hrozbu, kdyby se v Evropě rozhořel další vojenský konflikt, do kterého by se měly zapojit i země Severoatlantické aliance.

Problém by představovala situace, kdy USA, Kanada a Velká Británie vyšle lodě s armádní technikou, které ale na evropské území nebudou moci dorazit včas kvůli přetíženým přístavům.

Toho jsou si vědomi čelní představitelé NATO i velkých přístavů. Vedení největšího evropského přístavu v Rotterdamu proto rozhodlo, že začne rezervovat volná místa pro případné vojenské lodě NATO pro případ, že by Rusko napadlo některou z členských zemí.

„Ne každý terminál je vhodný pro manipulaci s vojenským nákladem," řekl šéf rotterdamského přístavu Boudewijn Siemons v rozhovoru pro Financial Times. „Pokud by bylo třeba přepravovat velké objemy vojenského zboží, poohlédli bychom se po Antverpách nebo jiných přístavech, které by převzaly část kapacity, a naopak. Vzájemně se stále méně vnímáme jako konkurenti. A samozřejmě si konkurujeme tam, kde musíme, ale spolupracujeme, kde můžeme,“ dodal.

Ideální pro vojenské účely

Jedná se o součást rozsáhlého plánu, v jehož rámci členské země NATO chystají celou řadu změn. Klíčové je navýšení výdajů na obranu z aktuálních dvou až na pět procent HDP jednotlivých zemí v nadcházejících letech. Německo dále oznámilo, že na investice do obrany vyčlení částku až půl bilionu eur.

Rotterdamský přístav pak má celou řadu výhod pro armádní účely. Mimo jiné jde o jediný přístav svého druhu, kde lze překládat zbraně a munici přímo z jedné lodi na druhou. I proto fungoval jako klíčový uzel ve třetí válce v Zálivu od roku 2003. Přestože jeho role vždy byla významná, nikdy nevznikl dok určený přímo pro vojenské účely. A tak by tomu nemělo být ani nyní, protože pro případné vojenské lodě bude sice místo rezervováno, ale nikoli na stejném místě.

