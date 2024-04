Nové Roztyly. Passer otevřel v Praze 11 kancelářskou budovu

Developer Passerinvest Group otevřel zkolaudovanou administrativní budovu Roztyly Plaza svým nájemcům. Budova stojí přímo u stanice metra C Roztyly. Jedná se o první budovu plánové výstavby v lokalitě.

Reklama

Sedmipodlažní budovu navrhlo architektonické studio Aulík Fišer Architekti v souladu s blízkostí oblíbeného Krčského lesa. Hlavním cílem projektu bylo propojit atraktivní pracovní prostředí s kompletním funkčním zázemím i pro život mimo kancelář. Budova proto svým nájemcům nabídne moderní kanceláře poslední generace, ale zároveň občanskou vybavenost, komfortní dopravní dostupnost a také, díky přilehlému přírodnímu parku Nové Roztyly a Krčskému lesu, okolní zeleň s řadou míst pro relaxaci a podporu zdravého životního stylu.

Jak vypadá nová budova na Roztylech

„Jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný, že se nám podařilo dokončit první etapu v lokalitě Nových Roztyl. Na toto území jsme poprvé vstoupili již v roce 2006 a od té doby se snažíme získat veškerá povolení, aby se ze zanedbaného brownfieldu stalo místo, kde budou lidé bydlet, pracovat, ale také rádi trávit volný čas. Dlouhodobě udržitelný urbanismus, kterému se naše společnost věnuje, je celoživotní práce a bez trpělivosti a správného týmu lidí by žádný projekt nevznikl.

Zkrásní i stanice metra

S budovou Roztyly Plaza lokalita získává zázemí v podobě řady služeb a rovněž kultivované okolí stanice metra. Pro zaměstnance firem sídlících v budově je zajištěno komfortní pracovní prostředí v architektonicky krásném objektu s velkorysou střešní zahradou a nádherným vnitřním atriem, to vše v širším centru Prahy, a přesto v přírodě. Věřím, že další etapy, které zde plánujeme, budou přínosem pro celou Prahu a přetvoří nevzhledné území v moderní městskou část bohatou na zeleň, vodní prvky, ale i řadu míst k relaxaci i sportovnímu vyžití,“ uvádí Radim Passer, zakladatel a generální ředitel Passerinvest Group.

Luděk Sekyra: Pro nás je nejdůležitější veřejný prostor. Nepatří nikomu, ale zároveň všem Leaders Jen v málokteré činnosti se tak propojuje trvalost a odkaz jako v developmentu. Čeští developeři jsou si toho dobře vědomí a po éře výstavby malých projektů se pouští do budování celých obřích čtvrtí. Tím mění tvář třeba i tisíciletého města, jakým je Praha. Luděk Sekyra v současnosti staví vůbec největší novou čtvrť nedaleko od historického centra české metropole. Celkové investice do Smíchov City přesáhnout 40 miliard korun. Jak přemýšlí nad takovým zásahem? „Já jsem vždycky měl rád architekturu a filozofii. A development oba tyto směry v sobě spojuje. Bavilo mě, že vytvářím něco hmotného, něco, co je vidět,“ říká developer Luděk Sekyra v rozhovoru pro magazín newstream CLUB. Dalibor Martínek, Petra Jansová Přečíst článek

„Roztyly Plaza vnímám jako významný iniciační krok k proměně okolí stanice metra Roztyly na skutečnou městskou strukturu v sousedství výjimečného přírodního parku Nové Roztyly.

Jde o podobně významný počin, jakým bylo vybudování prvního objektu v bývalém brownfieldu dnešní Brumlovky pro společnost HP, čímž se kdysi úspěšně započala revitalizace této dříve zanedbané lokality,“ říká Ing. Arch. Jan Aulík z Aulík Fišer architekti, studia stojícím za architektonickým ztvárněním Roztyly.

Více obchodů i kinosálů. Obchodní centrum Černý Most se rozroste a bude to stát balík Reality Obchodní centrum Černý Most v Praze se rozšíří o 20 obchodů, 22 restaurací a tři kinosály. Do přestavby, jejíž první fáze by měla být dokončena na podzim 2025, majitel Unibail-Rodamco-Westfield (URW) investuje zhruba 1,8 miliardy korun (70 milionů eur). ČTK Přečíst článek