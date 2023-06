Do nájemního bydlení šlape další velký investor, fond Mint. Hledá velké bytové projekty

Nájemní bydlení se stává magnetem pro velké investory, kteří do něj vkládají miliardy korun. Svůj příspěvek do tohoto typu bydlení chce zvýšit i investiční fond Mint, za kterým stojí Radim Bajgar a několik dalších společníků.

Bajgar se v oblasti realit pohybuje dvacet let. V Brně například pořídil se svou investiční skupinou před deseti lety sto dvacet bytů a tři a půl tisíce metrů čtverečních kanceláří. Nyní se na nájemní bydlení budou víc soustředit. Před třemi lety založili fond pro kvalifikované investory, sbírali peníze, a během příštího roku a půl je chtějí utratit za projekty nájemního bydlení. Dva projekty již pořídili. Ale chtějí další.

Prvním zářezem do nového portfolia byl projekt Skvrňany v Plzni, kde pořídili od developera Trigema sto sedm bytů. Což jsou čtyři bytové domy na okraji Plzně. Letos se projekt dokončuje a Mint se od jara snaží byty obsadit nájemníky.

1,5 miliardy na akvizice

Další akvizicí je první etapa bytového projektu Vysočanský mlýn v Praze, který staví Metrostav a fond ho chce přebrat na přelomu srpna a září. V první etapě jde o čtyři objekty s více než dvěma sty nájemními byty a podzemními garážemi. Podle informací newstream.cz by se příští týden měla konat kolaudace. Celkem na místě postaví Metrostav bytovou zástavbu ve třech etapách.

To však není všechno. Bajgar v současnosti disponuje financemi na úrovni jedné a půl miliardy korun, a chce pořídit v příštích měsících další minimálně dva velké projekty. „Chceme v Praze v dalších 18 měsících koupit 500 až 600 bytů. Chceme nyní nabrat co nejvíce projektů. Letos snad koupíme jeden projekt, v příštím roce by to měli být dva projekty,“ říká Bajgar.

Full service

Standard bydlení, které chce Mint nabízet, je plně vybavený nájemní byt. Byty budou mít kuchyni či nábytek. Nájemci mohou využívat denní recepci, noční či víkendovou servisní službu. Všechny byty budou vybaveny vzduchovou rekuperací. Nájemní smlouvy budou většinou na jeden rok, maximálně na 24 měsíců. Samozřejmě s inflační doložkou. „Mezi nájemníky je rozložení padesát na padesát mezi drobné investory a firmy, které byty potřebují pro své zaměstnance či expaty,“ uvádí Bajgar.

Strategií Mintu je v rámci fondu nabídnout „investiční produkt široké veřejnosti“. „Investujeme v ekonomických centrech, kde roste průměrná mzda a počet obyvatel. Kupujeme nové, velké, moderní bytové domy,“ tvrdí Bajgar.

