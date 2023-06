Nejlepší je stavět nové domy, ne rekonstruovat. Ale Češi si rádi drží staré věci, říká architekt Holna

Třeba v Holandsku, ale i jinde, je obrovské chtění postavit něco nového, říká Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Jeho studio, které na českém trhu působí už třicet let, se podílelo na desítkách významných stavebních projektů. Mimo jiné vymysleli výškovou budovu ve spodní části Václavského náměstí zvanou Palác Euro. Se zlatým čtyřstranným vrcholem, naproti paláci Koruna. V DAM vytvořili i návrh výrazné, zvlněné budovy v pražském Karlíně, kde sídlí centrála pojišťovny Kooperativa.

Holnovi se líbí přístup, že co je staré a už se nepoužívá, se nahradí novým, lepším, modernějším. „To v Čechách moc nejde, máme jinou mentalitu. Rádi si držíme staré věci,“ říká Holna. To je podle něj překážka v rozvoji Prahy, kde z velké míry jeho studio působí. Na druhé straně v hlavním městě je podle něj velká spousta kvalitních starých domů, které se spíš vyplatí rekonstruovat. Mají genia loci.

Z hlediska povolování staveb je podle něj stejné, jestli se staví nová budova, nebo opravuje stará. „Je řada proluk, které jsou úplnými dírami. Ale stejně musíte ctít místo, doplnit stávající zástavbu. Musíte stavět v kontextu prostředí, ve kterém se nacházíte.“

Praha se bojí rozvoje

Z Holnova pohledu je dobře, že se chrání architektonicky unikátní centrum města. Ale potom jsou části, které jsou z jeho pohledu „přechráněny.“ „Bojíme se rozvoje,“ říká. To podle něj vadí městu z různých úhlů pohledu, ať už z toho architektonického, ale i z pohledu rozvoje města obecně.

„Máme tady spoustu brownfieldů, které není možné využívat, takzvaně se do nich urbanisticky opřít. Tím je Praha relativně dost rozmělněná. Nemáme ji v těchto místech jak využívat, kde bydlet, kde pracovat, mít služby. Praha nevyužívá svůj potenciál,“ říká architekt Holna.

