Dalibor Martínek: Proč si v Česku pořád musíme připadat jako kavky, které někdo oškubává

Opakuje se to jako přes kopírák. Vyrazíte si o víkendu na výlet. Dorazíte do pěkného místa. Je tam hrad, tajemná soutěska, nějaký potok nebo něco podobného. Prostě abyste se po týdnu v kanceláři trochu odreagovali. Nebo dali dětem nový program. Všechno je celkem fajn, ale potom na výletě dorazíte do nejbližší restaurace, vlastně jediné v tom místě, a chcete utratit pár korun, které jste si v kanceláři vydělali.

Co očekáváte? Asi to nemusí být nějaká nóbl kuchyně. Stačí smažák, nebo knedlíky plněné uzeným. Nebo teď na podzim kachna s knedlíkem. Dobrá domácí polívka, kulajda, vývar. Prostě něco obyčejného. K tomu úsměv servírky, takový ten hezký servis, který je v Česku pořád vzácností.

Je celkem jasné, jaká mají Češi kolem víkendových výletů očekávání. Vědí, že je to bude stát peníze. Za oběd pro dva šest nebo osm set korun. Lidé za to ovšem čekají servis na jisté úrovni. Jelikož jako Češi rádi jezdíme na hory do Rakouska, umíme si představit, jak kvalita jídla a servis mají vypadat. Jezdí čeští hospodští a hoteliéři do Rakouska? Vypadá to, že ne. Měli by.

Proč se host cítí lépe v Rakousku?

Už nejsme v osmdesátých letech, takže by servis mohl být kultivovaný. Je nejasné, proč tato očekávání nebývají v turistických místech naplněna. Nechápou místní, po čem Pražáci touží? A na čem by, pokud by se víc snažili, mohli vydělat majlant? Ono je to jednoduché. Lidé z města, a tady je to tajemství, rádi utratí na vsi nebo na horách spoustu peněz. Podpoří ekonomický růst země, zvětší bohatství místních, kteří se někdy až diví, za kolik jsou Pražáci ochotni koupit „domácí limonádu.“

Ale. Chce to trochu víc se snažit. Možná to vypadá, že ty peníze padají z nebe. Není to tak. Když nebude dobrý servis, příště lidé nepřijdou. Jde i o takový detail, jestli se člověk, který vám podává talíř, „ksichtí“, nebo se usmívá. To je ta služba, za kterou jsou lidé ochotní platit. Jídlo si každý může uvařit doma, o tom to není. Lidé dobře vědí, že sekaná s bramborovou kaší nestojí 250 korun, ale padesát. Těch dvě stě korun navíc je za onen servis. A ten podle toho má vypadat. V Česku pořád nevypadá. Sekaná je drahá, a klient nemá pocit, že byl dobře obsloužen.

Hlavně dobře oškubat ty Pražáky

Je tu disbalanc, který je umocněn představou mnoha obcí, kam přijíždějí turisté, že je potřeba je „zkásnout“ už na parkovišti. Na plácku, kde dřív rostly kopřivy, si obecní rada vymyslí poplatek za parkování. Třeba v Okoři u Prahy nezaparkujete nikde jinde než na parkovišti, abyste místním nestáli před barákem. A na parkoviště se dostanete jedině, když naházíte do automatu padesát korun v drobných. Kdo nemá drobné, ať jede jinam. Ale nejde o Okoř, je to všude, český zlozvyk.

Jde jistě o hezký příspěvek do obecních kas, místní si mnou ruce. Ale, a to je klíčové, je to nepřátelské. OK, prodávejte sekanou za 250 korun, potřeba vydělat si na živobytí je pochopitelná. Ale, nechte lidem peníze v kapse, aby je mohli utratit v hospodě.

Česko se musí ještě hodně učit, aby bylo vnímáno jako turisticky přívětivá země. Aby lidé měli pocit, že byli dobře obslouženi. Aby si nemysleli, že jsou pouhé kavky, které slouží jen k tomu, aby byly oškubány. Takový pocit v Česku bohužel pořád může převažovat.

V Rakousku za restaurační a hotelové služby zaplatíte víc než v Česku. Ale máte dobrý pocit, že s vámi bylo nakládáno jako s váženými klienty. Ne jako s někým, kdo přijel, zaplatil, a zmizel. V tom je ten trik. Je v zásadě jedno, kolik stojí jídlo v hospodě. Jde o to, jaký z toho má klient prožitek. Aby měl dobrý pocit. Jde o emoci. Do hospod se nechodíme nasytit. Jdeme tam pro hezký zážitek. Je jedno, jestli polívka stojí padesát nebo devadesát korun. Proč to v Česku pořád nikdo nechápe?