Místo keramiky sklo. Tak bude vypadat stanice metra Českomoravská

Dopravní podnik má jasno. Novou podobu stanice Českomoravská navrhne přední český designér Maxim Velčovský a architektonické studio edit! Architects. Místo původního keramického obkladu bude hlavní roli ve vestibulu hrát sklo.

Porota, v níž zasedla například architektka metra Anna Švarc nebo výtvraník Vladimír Brož známý jako Vladimir 518, vítězné řešení shrnula jako nápadité, minimalistické, pokorné a realizovatelné.

„Projekt navazuje na tradici použití autorského skla v pražském metru, téměř doslovně cituje formát obložení stávající stanice, ale také představuje nové technologické možnosti, jak s materiálem pracovat, kotvit nebo kombinovat se smaltem, který je typický pro navazující stanice,” argumentovala výběr komise vádí Anna Švarc, architektka metra, projektová manažerka DPP a členka závislé části poroty zastupující DPP.

Projektová dokumentace by měla být hotová letos na podzim. Současně s tím bude DPP připravovat veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce stanice, kterou plánuje vyhlásit do konce letošního roku. Práce by mohly začít ve druhé polovině roku 2024.

Do soutěže, kterou na podzim loňského roku vyhlásil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a organizoval Czechdesign, se přihlásilo 43 týmů. Vítězem soutěže se stali designér Maxim Velčovský a architekt Vítězslav Danda z edit! architects. Na druhém místě se umístil tříčlenný tým architektky Kristiny Magasanikové a výtvarníků Venduly Chalánkové a Richarda Loskota, třetí příčku obsadil tým výtvarníka Dušana Záhoranského, architekta Juraje Biroše a grafického designéra publikum.design.

