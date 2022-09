Marcel Soural v Realitním Clubu: Pokud dramaticky porostou náklady, můžeme stavby zastavit

V další epizodě podcastu Realitní Club přivítají Petra Jansová a Dalibor Martínek z newstream.cz Marcela Sourala. Poslouchejte nový podcast již v pondělí na stránkách newstream.cz a na všech podcastových platformách.

Ukládat peníze do nemovitostí je stále správné. A pokud oživení trhu nepřijde, tak byty, které jsme postavili, otočíme do nájemního bydlení, tvrdí Marcel Soural v další epizodě podcastu Realitní Club na newstream.cz.

„Financování rozběhnutých projektů máme vyřešeno. Víme za kolik chceme stavět, takže hodně bedlivě sledujeme náklady. A pokud by měly razantně růst, tak stavbu klidně zastavíme, a počkáme si, až spadnou, protože chceme ceny bytů udržet na rozumné úrovni,“ vysvětluje Marcel Soural, který se loni poprvé dostal do žebříčku sta nejbohatších Čechů, který sestavuje časopis Forbes.

Ten majetek jednoho z největších českých developerů odhadl na 2,6 miliardy korun.

Nastává na realitním trhu krize? A kdy přežene? I to se dozvíte v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club, který si můžete poslechnout již v pondělí 26. září na stránkách newstream.cz a všech podcastových platformách.

