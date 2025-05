Levné San Francisco. Miliardáři, šéfové a sportovní hvězdy skupují nemovitosti pod cenou

Bohatí Američané využívají nabídku zlevněných nemovitostí na luxusních adresách v San Franciscu. Některé z nich jsou o více než polovinu levnější než v době před pandemií.

Budova One Montgomery v sanfranciské finanční čtvrti připomíná zlatý věk Ameriky z přelomu 20. století. V této památce s toskánskými sloupy, mramorovým schodištěm a dveřmi z bronzu kdysi sídlila Crocker Bank, pojmenované po jednom z magnátů, kteří postavili západní část první transkontinentální železnice. V dnešní době je nemovitost příkladem proměnlivého osudu města. Ghazi Shami, generální ředitel nahrávací společnosti Empire, ji koupil v lednu za 22,5 milionu dolarů, což je o více než 70 procent méně než její prodejní cena před pouhými šesti lety.

Ghazi Shami je jedním z ultrabohatých investorů, kteří vsadili na komerční nemovitosti v San Franciscu. Město, které v posledním desetiletí zažilo boom díky růstu bohatství generovaného technologickým průmyslem, se po pandemii covid-19 potýkalo s propadem více než jiné americká metropole. Nyní na realitní trh přicházení místní obchodní lídři a podnikatelé, aby zahájili evitalizaci, a využili výhodné nabídky zlevněných nemovitostí.

Jony Ive , bývalý manažer společnosti Apple, který nyní vede designové studio LoveFrom, utratil více než 100 milionů dolarů za nákup a rekonstrukci nemovitostí ve městské čtvrti Jackson Square. Hvězda basketbalového týmu Golden State Warriors Stephen Curry koupil budovu nedaleko Chase Center, domovského stadionu týmu, s úmyslem ji přestavět na sídlo své firmy Thirty Ink. Rodinný podnik spoluzakladatele Googlu Sergeye Brina koupil investici ve výši 55 milionů dolarů na bytový dům, uvádí agentura Bloomberg.

Situace v San Franciscu byla obzvláště obtížná poté, co pandemie vyprázdnila jeho budovy a přiměla obyvatele odejít do levnějšími destinacemi, přičemž město v letech 2020 až 2021 ztratilo více než 6 procent populace. S ústupem Covidu a návratem pracovníků do kanceláří se San Francisco zotavovalo pomaleji než jiná města . Neobsazenost kanceláří prudce vzrostla z méně než 4 procent v roce 2019 na téměř rekordních 37 procent ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku, což překonalo míru volných kancelářských prostor ve velkých městech, jako je New York, Chicago a Los Angeles.

Město již ale vykazuje známky oživení, které vedou investory k optimismu. Ulice jsou čistší a rušnější. Radnice zavádí agresivnější zásahy proti obchodování s drogami a nařídila státním zaměstnancům, aby se na čtyři dny v týdnu vrátili do kanceláří. Boom umělé inteligence přilákal zpět vývojáře z Miami a Austinu. Nejcennější startupy v oblasti umělé inteligence, včetně OpenAI , Anthropic , Scale AI a Perplexity , sídlí v San Franciscu. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo poprvé od roku 2020 pronajato více kancelářských prostor, než bylo uvolněno, konstatuje Bloomberg.

