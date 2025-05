Dalibor Martínek: Stavební úřady chřadnou, lidé odcházejí. Babiš bude muset hasit mega průšvih

Teď si budeme pár měsíců číst strašidelné statistiky o výstavbě. Až za necelého půl roku vyhraje Andrej Babiš volby, bude muset tento fenomenální český průšvih řešit.

Ví vůbec někdo, kdo je Petr Kulhánek? Správná odpověď je, že je to od října loňského roku ministr. Po Ivanu Bartošovi převzal ministerstvo pro místní (ne)rozvoj. Celkem šlape ve stopách svého předchůdce. V zásadě si to přišel na ministerstvo do voleb „odsedět“, řidiče v černém autě s majáčkem vyfasoval.

Takže výsledky. Jak zhodnotil statistický úřad, jihomoravské stavební úřady vydaly v letošním prvním čtvrtletí nejméně stavebních povolení za posledních dvacet let. Ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2024 poklesl počet vydaných stavebních povolení v kraji téměř o třetinu na 1306.

Počet vydaných stavebních povolení letos klesal ve všech krajích. Jižní Morava zaznamenala nejvyšší pokles, a to 31,3 procenta. V celkovém počtu vydaných povolení obsadila třetí příčku za Středočeským a Moravskoslezským krajem. Nejvíce stavebních povolení v kraji vydaly úřady na Brněnsku, téměř čtvrtinu ze všech povolení v kraji.

Tolik statistika. A teď co s tím politicky? Všichni developeři vědí, že ze stavebních úřadů odcházejí do důchodu, někdy i předčasného, úřednice. Nedokáží vstřebat digitalizaci, která se nepovedla, a nechtějí čelit tlaku lidí, kteří chtějí stavět. A úřady tudíž nejsou schopné jejich žádosti zprocesovat.

To není dobrá zpráva pro Andreje Babiše. Protože až za necelého půl roku vyhraje volby, bude muset tento fenomenální český průšvih řešit. Má na to robota Karla Havlíčka, ale bude to bolet.

Jak například tvrdí společnost Central Group Dušana Kunovského, povolování je teď ještě horší, než bylo za předchozího stavebního zákona a „nutí nás u řady našich velkých bytových projektů měnit plány a posouvat jejich plánované zahájení.“

To se ve střednědobém horizontu projeví na dalším propadu nabídky, což může opět zvyšovat tlak na rychlejší růst cen. Central Group navrhuje jedno řešení. A sice slučování malých, mnohdy jednočlenných stavebních úřadů. To není špatný nápad. Ovšem, neděje se to. Ministr Kulhánek trpně čeká na svůj konec, nekoná. Ono totiž bude za měsíc léto, sněmovna by stejně už nic neschválila.

