Krize německého realitního sektoru. Společnosti krachují, nestaví se a změna je v nedohlednu

Počet nově zahájených staveb v Německu v prvním pololetí meziročně klesl o 26 procent. Podle agentury Reuters to vyplývá z dat poradenské společnosti Bulwiengesa. Trh s nemovitostmi v největší evropské ekonomice je již třetí rok v útlumu.

„Pokles se vyrovnal, ale nedávné trendy, jako je zpoždění projektů, nízký počet zahájených staveb a insolvence developerů, přetrvávají,“ uvedla Bulwiengesa.

Další krachy společností

Chmurně hodnotil výhled německého realitního sektoru i jeden z největších pronajímatelů v zemi, generální ředitel společnosti Vonovia Rolf Buch. Ten minulý týden předpověděl, že zkrachuje ještě více realitních společností.

Německému realitnímu sektoru se po léta dařilo díky nízkým úrokovým sazbám a silné ekonomice. Ročně přispívá do národního hospodářství částkou 730 miliard eur (18,4 bilionu korun), což představuje zhruba pětinu německé hospodářské produkce.

Konjunktura ale skončila, když vysoká inflace přiměla Evropskou centrální banku (ECB) zvýšit výpůjční náklady. Financování nemovitostí se prodražilo, obchody a projekty se zastavily, velcí developeři začali krachovat a některé banky se ocitly v problémech. Někteří manažeři z oboru nyní doufají, že obrat na trhu pomůže nastartovat pokles úrokových sazeb v eurozóně.

