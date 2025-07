Samosběr meruněk nedaleko Prahy. Když si je natrhám sama, jsou za polovic, říká návštěvnice sadu

Rok 2025 přinesl opožděný nástup sezóny kvůli suchu. U Slaného, nedaleko Prahy, samosběr ovoce a zeleniny jen kvete, ale dlouhé sucho komplikuje sklizeň.

Horké počasí bez vydatnějších dešťů omezilo úrodu i u Slaného, konkrétně v sadech Ovocnářství Polívkovi. V pátek byl zájem velký, proto farmáři uvedli: „Meruňky se během dneška hodně očesaly. Na víkend jich moc zralých nezbylo, proto prosím zvažte cestu a radši si počkejte. Začátkem příštího týdne doufáme že zaprší - to meruňky potřebují jako sůl a další samosběr meruněk předběžně plánujeme příští pátek.“

FOTOGALERIE: Sklizeň ovoce v okolí Slaného

„Je to zábava, sice ve vedru, ale jsem za vzduchu a ušetřím polovinu nákladů za ovoce,“ uvedla jedna z návštěvnic farmy Polívkových nad plným košíkem. Podobně funguje samosběr ve Vraňanech, kde farmáři nabízejí termíny v nejbližších týdnech.

„Stromy byly odpočaté, předpokládali jsme výrazně nadprůměrnou úrodu. Bohužel do toho zasáhly negativní vlivy - velmi rychlé kvetení u peckovin, několik mrazových vln v době kvetení jablek a v posledních dnech i škody z krupobití. Přesto jsme s letošní průměrnou úrodou spokojeni,“ uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Letošní úroda ovoce v Česku by měla být po loňském mimořádném propadu způsobeném mrazy průměrná, a to ve výši 132 tisíc tun. Loni činila pouhou třetinu. V porovnání s průměrem posledních pěti let by měla být vyšší o osm procent. Výrazný nárůst úrody se čeká u meruněk. U jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, by měla být průměrná. Vyplývá to z odhadu, který provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

U meruněk by měla sklizeň proti pětiletému průměru vzrůst o 75 procent na 1952 tun a měla by být nejvyšší od roku 2019. „Přes nárůst úrody české meruňky pokryjí do 20 procent domácí spotřeby. Zbytek bude z dovozu,“ uvedl Ludvík s tím, že za posledních pět let klesly plochy pro pěstování meruněk zhruba o 30 procent na necelých 600 hektarů.

Loni silné jarní mrazy sadařům způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let s mimořádně velkými škodami zhruba za 1,3 miliardy korun. Na kompenzace škod ovocnářům Evropská unie a Česká republika vyčlenily 445 milionů korun, o podporu požádalo 539 pěstitelů. Letošní jarní mrazy nadělaly ovocnářům pouze lokální škody.

Na ceny ovoce v obchodech nemá výše úrody u českých sadařů zásadní vliv. Česká republika je v produkci čerstvého ovoce soběstačná jen z 30 až 40 procent, takže ceny ovoce na pultech obchodů se řídí vývojem trhu a cen v Evropě.