Sezóna samosběru je v plném proudu. Česnek z Číny je koncentrovaný jed, říká farmář

Samosběr jahody, hrášku a česneku. To je předprázdninová zábava pro ty, kteří chtějí čerstvé suroviny za příznivé ceny. V seriálu Obyčejná práce na webu newstream.cz přinášíme přehled aktuální situace.

V Česku je samosběr plodin stále populárnější. Lidé oceňují čerstvost, chuť a zážitek ze sběru na poli, a samozřejmě cenu. Sezóna 2025 je již v plném proudu a od Prahy až po Moravskoslezský kraj lze natrhat jahody, česnek, hrášek a další komodity za ceny od 55 do 160 za kilogram.

Fenoménem samosběru je farma Vraňany, kde aktuálně probíhají samosběry jahod, česneku, hrášku, a chystají se na úrodu okurek, paprik, rajčat a brambor. Konkrétní termíny se obvykle objevují na Facebooku a webu farem.

Obyčejný byznys: Čeští roboti pečují o solární parky. Pohybují se autonomně díky radaru Zprávy z firem Firma Smaut seká trávu pomocí autonomních sekaček v řadě evropských solárních parků. Zajišťuje sečení u rozvoden rakouských drah, či španělské energetiky. Zároveň technici firmy, kterou založil Vincenc Šopík, testují již provoz i na plantážích v Jižní Americe. Nejnověji najde autonomní sekačka uplatnění na letišti v britském Birminghamu. Michal Nosek Přečíst článek

Česnek z Číny nebrat

Další z hospodářství, které se věnuje samosběru česneku je farma Burda, která rovněž leží nedaleko hory Říp. Její zakladatel a majitel Zdeněk Burda se na sezónu samosběru teprve chystá. Naplno propukne o víkendu a svůj česnek samozřejmě chválí.

„Očekáváme pěknou úrodu, ale přesná čísla před sklizní nedokážu odhadnout,“ říká muž, který se k zemědělství po úrazu páteře vrátil před několika lety. Tehdy prodal firmu i stroje, protože nevěděl jak se zotaví a nyní tak začíná na 12,5 hekrarech znovu. „Česneku máme vysazeného 2,5 tuny na dvanácti hektarech a sklizeň formou samosběru jsme zvolili i kvůli nedostatku pracovních sil, navíc česneku, který si vytáhnete ze země, můžete věřit,“ usmívá se s tím, že používají minimum chemikálií a většinu prací provádějí ručně.

Biohacking: Chcete si udržet pevné zdraví až do stáří? Zabývejte se nutriční hustotou stravy Enjoy Nejjednodušší způsob, jak udržet své zdraví do co nejvyššího věku, či ho razantně zlepšit, zhubnout, získat dobrou náladu, je zabývat se nutriční hustotou stravy. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Na český česnek farmář nedá dopustit, když říká, že jsou i tací, kteří koupí česnek ve Španělsku a pak ho vydávají za český. Nejhorší s čím se dle něj může spoptřebitel setkat, je česnek z Číny. „To není česnek, ale koncentrovaný jed,“ poukazuje na nekontrolované používání chemikálií.

Sklizeň má začít o tomto víkendu a zájemci budou mít česnek podooraný, aby se lépe vytahoval ze země. „Na příští sklizeň bude připravený svazkovací kombajn, tak to pro návštěvníky bude ještě snazší práce,“ plánuje farmář s tím, že letos bude díky kvalitě svého česneku mezi dražšími, když ho nabídne při samosběru za 95 korun za kilogram.

Dlouhá tradice

Samosběr ovoce a zeleniny má v Česku dlouhou tradici, která sahá do dob socialismu. Co tehdy začalo jako jediný způsob, jak si levně obstarat sezónní ovoce a zeleninu, se dnes proměnilo ve vyhledávanou letní aktivitu spojující kvalitní čerstvé potraviny, podporu lokálních farmářů a rodinný zážitek. V roce 2025 zůstává samosběr populární – navzdory studenému jaru, které sezónu o něco posunulo.

Biohacking: Sezóna chutí a zdraví. Co jíst v létě, abyste se cítili skvěle Enjoy Příroda je nyní v plném rozpuku, do sezóny se postupně dostává spousta druhů plodin. V tomto období se do popředí přirozené výživy dostávají potraviny s vysokým obsahem vody, enzymaticky aktivní, bohaté na fytochemikálie, a současně lehce stravitelné. Nejenom rajčata a okurky ze skleníku, ale venku se nás smějí aleje třešní a na záhonech dozrávají jahody. Vše se ladí z jarního na letní režim a konzumace letních plodů nám přináší nejen radost chuťovým buňkám, ale i významný vliv na zdraví, náladu a celkovou rovnováhu organismu. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Nejoblíbenější plodinou pro samosběr jsou tradičně jahody. V letošní sezóně se první pole otevřela až koncem května, v některých regionech – zejména v západních Čechách – dokonce až v polovině června. Za zpoždění může chladné a vlhké jaro, které výrazně zpomalilo zrání plodů. Některé farmy, především v Karlovarském kraji, navíc hlásí výrazný pokles úrody kvůli pozdním jarním mrazům, sběr zde probíhá jen na základě předchozí rezervace.

Mezi nejnavštěvovanější místa tradičně patří Jahodárna Kunratice v Praze, kde letos probíhá samosběr za cenu 102 korun za kilogram, přičemž při sběru nad 20 kilogramů získají zákazníci slevu. Nedaleko, v Uhříněvsi, nabízí farma Schwenk samosběr za 110 korun. Ve Středočeském kraji jsou populární například Sedlčánky, Bříství nebo Starý Kolín. Výhodné ceny nabízí i Vysočina – třeba u Šantrůčků u Havlíčkova Brodu je možné nasbírat jahody za 55 až 65 korun za kilogram, což je jedna z nejnižších cen v Česku, a navíc lze platit i kartou.

Karel Pučelík: Britští zemědělci se bouří. Mnozí mají důvod, Jeremy Clarkson však měl zůstat doma Názory Zemědělci v úterý vyrazili na Londýn, aby protestovali proti zavedení dědické daně pro farmáře. Některými výhradami by se vláda zabývat mohla, ale na demonstraci se nabalili i politici a skupiny, které mají úplně jiné zájmy. Zemědělci navíc dostali velmi nečekaného mluvčího – někdejší tvář slavného pořadu Top Gear. Karel Pučelík Přečíst článek

Samosběr se vyplácí

Cenově vychází samosběr i v roce 2025 velmi výhodně. V supermarketech se čerstvé jahody prodávají i za 160 až 200 korun za kilogram, zatímco na poli je možné si je nasbírat už za polovinu. Průměrná cena samosběru se letos pohybuje mezi 80 a 100 korunami, v závislosti na lokalitě a kvalitě úrody. Výrazně levněji lze pořídit jahody na farmách, kde si zákazníci sběr rezervují v méně exponovaných časech, nebo v místech s vyšší nabídkou.

Zájem o samosběr je dle oslovených farmářů důkazem, že i v moderní digitální době má smysl vracet se k přírodě, k jednoduchým radostem a práci na poli. V roce 2025 sice počasí trochu zkomplikovalo start, ale zájem lidí nepolevuje.

Pravidla samosběru:

Sledujte aktuální informace na webech a sociálních sítích farem – sezóna může rychle skončit nebo být přerušena kvůli dešti

a sociálních sítích farem – sezóna může rychle skončit nebo být přerušena kvůli dešti Vezměte si vlastní nádoby , případně počítejte s poplatkem za košík

, případně počítejte s poplatkem za košík Počítejte s pobytem na slunci i s pobytem v blátě

Připravte si hotovost – i když některé farmy již akceptují karty, stále to není standardem

– i když některé farmy již akceptují karty, stále to není standardem Vybírejte opatrně a ohleduplně. Nesbírejte nezralé plody a neničte rostliny.