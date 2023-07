FOTOGALERIE: Katedrála Notre-Dame dostala nový, sedmitunový krov. Připomeňte si požár, který jej zničil

Pařížská katedrála Notre-Dame, kterou před čtyřmi lety výrazně poničil požár, má nový dubový krov. Několikatunovou konstrukci do centra francouzské metropole dopravili po řece Seině na lodi tak velké, že kvůli tomu na několik hodin museli přerušit ostatní lodní dopravu. Podívejte se ve fotogalerii, jak celá akce probíhala, i na požár před čtyřmi lety.

Osazení krovu je významnou etapou v opravách svatostánku. Rekonstrukce původními středověkými metodami by měla skončit příští rok slavnostním otevřením v prosinci, uvedla stanice BFM TV.

Podívejte se ve fotogalerii, jak celá akce probíhala, i na požár před čtyřmi lety:

Na obnovu dřevěné konstrukce střechy katedrály bylo pečlivě vybráno 1200 dubů, které tesaři ručně kácí. Z dubových trámů je i dnes instalovaný krov, který je složený ze tří trojúhelníkových částí o rozměrech 15 krát 12 metrů a hmotnosti sedmi tun. Loď, která dopravila i další stavební materiál a trámy, měří 80 metrů. Z lodě na chrám krov vyzdvihl jeřáb.

Atrakce pro turisty i politiky

„Používáme přepravní prostředky, které máme k dispozici. Tento způsob je perfektní, je ekologický, ale je to zároveň nejsnazší způsob, jak tři části krovu přivézt na ostrov Cité," uvedl generál Jean-Louis Georgelin, který na rekonstrukci dohlíží. „Krok za krokem postupujeme ke znovuotevření, klidnému a pokojnému," dodal.

Na převoz krovů se do centra Paříže přišli podívat turisté i místní. Byl tam i ministr dopravy Clément Beaune, uvedla agentura AFP.

Světoznámou architektonickou a církevní památku v srdci Paříže zachvátily plameny 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části středověké budovy. Příčina požáru ještě nebyla zcela objasněna. Katastrofu mohla způsobit závada v elektroinstalaci či nedopalek cigarety. Památku, chráněnou organizací UNESCO a proslavenou románem Victora Huga Zvoník u Matky Boží, před požárem navštěvovalo na 13 milionů lidí ročně.

