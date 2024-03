Lukáš Kovanda: Bitcoin za 100 tisíc dolarů začíná vypadat dosažitelně

Bitcoin za 100 tisíc dolarů nyní vypadá mnohem dosažitelněji konstatuje agentura Bloomberg s odvoláním na nejnovější dění na opčním trhu. Pohyby ceny kryptoměny ovlivňují patrně i vývoj akcií technologických firem typu Nvidie, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Včerejší nárůst ceny bitcoinu nad 70 tisíc dolarů, na nový historický cenový rekord, se totiž odehrával na dluh v mnohem nižší míře než předchozí, úterní výstup nad 69 tisíc dolarů.

To signalizuje, že nynější, páteční růst má pevnější základy. Páteční vzestup táhne mnohem více poptávka drobných investorů na okamžitém trhu než poptávka skrze deriváty, tedy i dluh.

Když včera bitcoin vyšplhal nad 70 tisíc dolarů, prudce se propadl. Buď jej, hantýrkou bitcoinové komunity, „dumpla“ nějaká „velryba“ (rozuměj: prodal nějaký velký investor, s relativně velkým podílem na trhu) nebo prostě houf investorů měl na kulaté hranici nastavený prodejní příkaz. Nebo obojí naráz.

Pozoruhodné je, že se zdá, že propad bitcoinu stáhl dolů i akcie Nvidie (viz graf – Nvidie bíle). A také další technologické akcie, Mety či AMD. Vlastně to vypadá, že dané technologické akcie srazil okamžitě dolů negativní, euforii narušující sentiment, jenž zavládl bezprostředně poté, co se ukázalo, že bitcoin není s to se nad psychologickou hranicí 70 tisíc dolarů udržet jakkoli déle.

Pokud by se opravdu sentiment bitcoinového trhu přenášel do obchodování s akciemi, svědčí to o jeho rostoucím vlivu, leč také o tom že stát, resp. jeho regulační orgány či centrální banka získávají argument – z hlediska širší, laické veřejnosti poměrně přesvědčivý – pro paragrafové spoutávání bitcoinu.

Vzestup bitcoinu k novým historickým maximům až nad 70 tisíc dolarů ovšem táhne vzhůru i akcie s ním související. Třeba akcie Coinbase, největší kryptoburzy v USA a zároveň největší kryptoburzy světa, s jejímž akciemi se veřejně obchoduje, stouply za poslední měsíc o zhruba 100 procent. Včera pak překonaly cenovou úroveň ze dne primárního úpisu na burze takřka před třemi lety. Překonaly ji poprvé od začátku roku 2022.