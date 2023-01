Investice do komerčních realit loni stouply o osm procent, letos to taková sláva nebude

Investice do komerčních realit v Česku loni dosáhly 2,03 miliardy eur (v přepočtu 48,7 miliardy Kč), což je meziroční nárůst o osm procent. Při vyloučení transferů v rámci majetkové skupiny vlastníka a předprodejů dosáhl objem investic 1,67 miliardy eur (40 miliard Kč), meziročně o šest procent méně. Z 51 procent se jednalo o domácí kapitál a největší podíl měly na investicích maloobchodní nemovitosti s 30 procenty. Vyplývá to z údajů realitní poradenské společnosti Knight Frank.

Reklama

„Zatímco čísla za rok 2022 ukazují na dobrý výsledek českého investičního trhu, sílí obavy, že následující rok bude náročný. Část prodávajících bude nucena připustit si, že na trhu došlo k přecenění, zejména kvůli prudkým nárůstům úrokových sazeb, způsobených snahami centrálních bank o zkrocení inflace. Financování v korunách bude ještě dražší a výnosy, aby dávaly pro investory smysl, se budou muset přiblížit dvojciferným číslům,” uvedl k aktuální situaci na trhu komerčních nemovitostí ředitel společnosti Knight Frank Richard Curran.

Petr Dufek: Nové byty už narazily na cenový strop. Nájemní bydlení má budoucnost Názory Podle dnes zveřejněných – a dlužno dodat i dost zpožděných – údajů Eurostatu začal růst cen bytů na českém realitním trhu prudce brzdit. Jak se budou dál vyvíjet ceny nových i seconhandových bytů? A porostou ceny nájmů? Odpovídá ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Petr Dufek Přečíst článek

Objem investic do maloobchodních nemovitostí v Česku dosáhl v roce 2022 podle firmy přes 610 milionů eur (1,5 miliardy korun). Do kanceláři šly investice z 27 procent, 22 procent do výroby a logistiky a multifunkční nemovitosti měly podíl 16 procent. Největší transakcí roku byl podle Knight Frank prodej nákupních center City Park Jihlava a IGY Centrum České Budějovice odhadem za 215 milionů eur (5,2 miliardy korun), které koupila od CPI Property Group slovenská skupina 365.invest.

Curran očekává, že letos bude narůstat poptávka po institucionálním nájemním bydlení a logistických areálech. Kanceláře budou podle něj stabilní a v maloobchodu bude stejně jako v posledních dvou letech poptávka zejména po nákupních parcích a samostatně stojících velkých prodejnách. Naopak u nákupních center a obchodů na hlavních obchodních ulicích mohou narůstat obavy investorů kvůli současné ekonomické situaci, což se s největší pravděpodobností projeví na výši cen tak, aby i tento produkt přilákal kupce, uvedl Curran.

Po investicích lokálního kapitálu měly na transakcích největší podíl finance z USA (13 procent) a Slovenska (11 procent). „Česká republika má štěstí v tom, že snížila svou závislost na zahraničním kapitálu a během let se zde vytvořila silná základna lokálních investorů. Tito investoři potáhnou trh i během následujících šest až dvanáct měsíců,” doplnil Curran. V první polovině letošního roku očekává Knight Frank výrazný propad v obchodování, jelikož trh musí přijmout novou realitu s vyššími výnosovými procenty.