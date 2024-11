ČNB: Banky jsou odolné a pravidla pro hypotéky netřeba zpřísňovat

Banky jsou podle zátěžových testů České národní banky odolné vůči nepříznivému ekonomickému vývoji. Hypoteční trh postupně oživuje, nadměrný růstu hypotečních úvěrů však podle centrálních bankéřů nehrozí. Pravidla pro poskytování hypoték tak nebyla třeba zpřísňovat. Beze změny bankovní rada ponechala také sazbu rezervy, kterou mají banky vytvářet jako ochranu proti rizikům plynoucím z nadměrného růstu úvěrů. Vyplývá to z vyjádření představitelů ČNB při zveřejnění pravidelné čtvrtletní Zprávy o finanční stabilitě.

Testy se zaměřily na klimatická rizika včetně toho, jaký dopad bude mít ústup od fosilních paliv a případné dražší energie.

„Výchozí pozice bankovního sektoru pro zátěžový test je příznivá. Především jeho ziskovost a kapitálové rezervy napomáhají vstřebat déletrvající hypotetické šoky působící na nefinanční podniky a domácnosti v souvislosti s testovanými klimatickými riziky,“ uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

V nepříznivém scénáři by ekonomika upadla do dlouhé recese, což by vedlo ke značným úvěrovým ztrátám a banky by pro udržení stanoveného kapitálu musely využít část svých rezerv. „V hypotetickém nepříznivém scénáři by bankovní sektor plnil regulatorní kapitálové požadavky, dopad do kapitálového vybavení bank by však byl výrazný. Velký nárůst úvěrových selhání a dlouhodobé oslabení ziskovosti by si vyžádaly vedle uvolnění proticyklické kapitálové rezervy i využití dalších kapitálových rezerv,“ řekl Holub.

Banky mají podle něj dostatečné rezervy. Kapitálová vybavenost bankovního sektoru zůstává vysoká a odpovídá průměru EU. Banky jsou také dobře připravené na případné likviditní šoky, uvedl. Plní všechny požadavky na kapitál i likviditu s dostatečnou rezervou, což dále posiluje jejich stabilitu, podotkl.

Nekontrolovaný boom hypoték nehrozí

Bankovní rada ČNB ve středu také ponechala beze změny pravidla pro poskytování hypoték. V platnosti zůstává maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Zbývající dva limity omezující výši splátek a zadlužení žadatele o hypotéku zůstávají deaktivované, uvedla ČNB.

„Hypoteční trh postupně oživuje a zároveň pozorujeme obnovení růstu cen obytných nemovitostí, riziko nadměrného růstu hypotečních úvěrů však prozatím zůstává nízké. V těchto podmínkách považujeme za účelné ponechat nastavení ukazatele LTV na stávajících hodnotách,“ řekla členka bankovní rady Karina Kubelková.

Korekce cen nemovitostí z loňského roku je podle Kubelkové překonána a nadhodnocení nemovitostí se přestalo snižovat. Bankovní rada předpokládá, že nemovitosti budou zdražovat i v příštím roce. „Důvodem je růst příjmů domácností a pokles sazeb u hypotečních úvěrů,“ řekla Kubelková.

I přes oživení hypotečního trhu ale podle ČNB nevznikají v českém finančním sektoru systémová rizika. Není proto v současnosti nutné obnovovat účinnost zbývajících limitů pro poskytování hypoték, které ČNB v minulosti deaktivovala, řekla Kubelková.

ČNB začala uvolňovat pravidla pro poskytování hypoték v minulém roce. Od loňského července zrušila povinnost pro banky uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI). Od začátku letošního roku banky nemusí uplatňovat ani limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI).

Beze změny zůstala také sazba proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Na úrovni 1,25 procenta je sazba od letošního července. Očekávaný růst cyklických rizik v bilanci bankovního sektoru nynější výše sazby pokrývá, v případě jejich dalšího růstu je ale ČNB připravena sazbu v budoucnu zvýšit, uvedla Kubelková.

Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

