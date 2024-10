Bankám se letos opět daří. Mají našlápnuto k rekordním ziskům

Český bankovní sektor má letos našlápnuto k rekordnímu zisku. Zájem o hypotéky se totiž meziročně více než zdvojnásobil. Proto se zdá, že Partners Banka, nováček české, nemohl svůj vstup na trh načasovat lépe.

Tuzemským bankám se letos daří. V prvním pololetí letošního bankám a spořitelnám v Česku stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 4,25 miliardy korun, tedy o osm procent, na 59,94 miliardy korun, vyplývá z dat České národní banky. Bilanční suma tuzemských finančních ústavů ke konci června činila 10,621 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 640 miliard korun. Český bankovní sektor tak má našlápnuto k rekordnímu roku. Za celý loňský rok vydělaly 104,3 miliardy. Letos by to mohlo být o dalších deset miliard více.

Povedený půlrok má za sebou i nováček tuzemského bankovního sektoru – Partners Banka. Ta za půl roku svého působení získala 70 tisíc klientů a s výjimkou mBank jde o neúspěšnější start nové banky za poslední dvě dekády. „Na konci roku 2025 bychom chtěli mít alespoň 170 tisíc klientů,“ prozrazuje plány ředitel Partners Banky Marek Ditz. Do roku 2030 by to měl být milion klientů.

Partners Banka nedávno dokončila rebranding svých poboček Partners Market na pobočky Partners Banky. Celkový počet poboček aktuálně dosáhl 175 a tvoří tak čtvrtou největší bankovní síť na trhu. Pro příštích 12 měsíců je v plánu otevřít 15 až 20 nových poboček a na konci příštího roku by jich mohlo být 200. „Soustředíme se zejména na menší obce s počtem obyvatel mezi 10 a 20 tisíci, ze kterých odcházejí ostatní banky. V současnosti plánujeme otevírat nové pobočky zejména ve Středočeském kraji a na severu a západu Čech,“ vysvětluje Jan Brejl, ředitel obchodu a franšízové sítě Partners.

Klienti si v Partners Bance uložili už 28 miliard korun. Banka v Česku nabízí klientům unikátní balíčky Pro jednoho, Pro dva či Pro rodinu. Sdílený účet v rámci balíčku Pro dva, v jehož rámci jsou si oba majitelé účtů rovni, si v Partners Bance sjednalo již přes 5500 dvojic. „Největší zájem je o spořicí účty, protože nabízíme jedno z nejlepších úročení na trhu,“ podotýká Ditz. „Pro děti jsme zavedli spořicí účty až na konci léta, takže jejich obliba raketově roste. Za poslední dva týdny se jejich objem zdvojnásobil,“ dodává Ditz, podle kterého banka tyto prostředky ukládá u ČNB a také do státních dluhopisů, protože úvěry zatím nenabízí.

To by se ale mělo změnit na začátku příštího roku. „Ano našim cílem je spustit úvěry pro veřejnost v lednu 2025. Nejen hypoteční úvěry, ale i spotřebitelské úvěry,“ potvrzuje Ditz a dodává: „Naším cílem není zadlužovat klienty, ale financovat rozumné účely udržitelným způsobem, tak aby rostlo celkové bohatství klienta, a ne jeho výdaje na splátky a úroky. Jsme finanční poradci a cítíme dlouhodobou zodpovědnost za finanční situaci klienta a jeho rodiny. Nejsme prodejci hypoték a úvěrů na spotřebu.“

Začátek příštího roku by mohlo být ideální načasování. Zájem především o úvěry na bydlení je totiž na vzestupu.

Hypotéky nabírají na rychlosti

S pozvolným poklesem úrokových sazeb si lidé začínají opět více půjčovat na bydlení. V srpnu se průměrná úroková sazba podle Hypoindexu České bankovní asociace dostala pod pětiprocentní hranici, když banky lidem v průměru půjčily na bydlení za 4,98 procenta.

Meziročně si v srpnu Češi půjčili na bydlení o 130 procent více, tedy více než 32 miliard korun.

„Sazby se dostaly na nejnižší úrovně v letošním roce a zároveň jsou nejnižší od konce roku 2021. Hypoteční sazby na tento vývoj reagují vždy s několikaměsíčním zpožděním, pokud se tak vývoj na trhu neobrátí, další mírný pokles hypotečních sazeb by měl v příštích měsících pokračovat,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace. Ale ten pokles je pomalejší, než se čekalo a než by musel být.

To je další důvod, proč se bankám aktuálně hypotéky vyplácejí. „Banky nemají potřebu sazby snižovat,“ říká hypoteční poradce Tomáš Rusňák. Cena peněz na trhu na tři roky je aktuálně zhruba 3,2 procenta. „Bohužel pro zákazníky jsou banky v situaci, kdy nemusejí jít se sazbami dolu, protože zájem je vysoký,“ dodává Rusňák.

Ani Partners Banka se na hypoteční trh nehodlá vrhnout s dumpingovými cenami. „Budeme konkurovat hlavně poradenstvím a schopností našich certifikovaných poradců,“ potrvzuje Ditz.