Hypomonitor: Úrok u nových úvěrů se drží těsně nad 5 procent

Poslední čísla z hypotečního trhu potvrzují jeho postupné oživování. Hypotéky zlevnily jen nepatrně, úrok u nových úvěrů se drží těsně nad hladinou 5 procent, ukazují statistky Hypomonitoru.

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v červnu hypoteční úvěry za 24,2 miliardy korun, což je nejvyšší hodnota od března 2022. Proti květnu je to růst o dvě procenta, meziročně o 73 procent. Úrokové sazby nových úvěrů nepatrně klesly na 5,06 procenta z květnových 5,07 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, kam dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Hypoteční trh ožil

„Poslední čísla z hypotečního trhu potvrzují jeho postupné oživování a objem nových hypoték v posledních měsících patří mezi nejvyšší za poslední dva roky. Za první polovinu roku se tak poskytl již obdobný objem hypoték jako v první půlce roku 2020, samotný počet hypoték byl však stále o čtvrtinu nižší,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v červnu dosáhl 20,2 miliardy korun, meziměsíčně se zvýšil o 0,6 procenta. Objem refinancovaných úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, činil čtyři miliardy korun po 3,6 miliardy korun v květnu. Počet nově poskytnutých hypoték dosáhl 5403, což je nepatrně pod květnovou úrovní. Je to druhá nejvyšší hodnota v letošním roce a společně s květnem nejvyšší úroveň od března 2022.

„Postupné snižování sazeb centrální bankou se nejvíce projevilo na poklesu úrokových sazeb hypoték s krátkými fixacemi. Klientům to umožňuje aktuálně využít roční až tříleté fixace a ve střednědobém výhledu flexibilně reagovat na nové podmínky. Pokles sazeb na delších fixacích letos nebude tak rychlý, i kvůli trvající nejistotě ohledně dalšího vývoje inflace,“ řekl generální ředitel Modré pyramidy stavební spořitelny Michael Pupala.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů klesla jen kosmeticky. Tento vývoj jde podle asociace na vrub rozkolísaným tržním úrokovým sazbám, které začaly v polovině března opět růst, a i přes jejich rozkolísanost se pohybovaly na těch vyšších úrovních letošního roku.

Průměrná hypotéka v červnu pokračovala v růstu, a to z 3,63 na 3,74 milionu korun. Od dubna tak průměrná hypotéka převyšuje dosavadní rekordní úroveň z listopadu 2021, která byla 3,46 milionu korun.

Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o zhruba 1500 až 2000 korun. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená současná hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 korun. Splátka hypotéky jeden milion korun s 30letou splatností se se současnými úrokovými sazbami pohybuje kolem 5500 korun.

