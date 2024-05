Stanislav Šulc: Dobrá zpráva pro všechny. Češi se vracejí k zadlužování

Zadlužení českých domácností roste. A co víc, roste rychleji, než bylo v posledních dvou letech obvyklé. Co by ještě před několika dekádami představovalo problém, stalo se v současnosti dokonce dobrou zprávou. Jsou to totiž právě domácnosti a jejich spotřeba, které rozhýbávají velmi pomalu se rozjíždějící českou ekonomiku. A klidně ať si to je třeba na dluh.

Všechny krize jsou, zdá se, zažehnány. A v českých domácnostech se opět rozhořívá spotřebitelský apetit. Naznačují to čtvrtletní údaje o růstu zadlužení obyvatel Česka, z nichž vyplývá, že si Češi zase rádi půjčují. Meziročně nárůst činí více než pět procent, celkový dluh tak činí 3,4 bilionu korun.

Zajímavostí přitom je, že ačkoli vzrostl celkový dluh z úvěrů na bydlení, počet hypotékářů nadále ubývá, zjistila společnost CRIF - Czech Credit Bureau. A další zajímavost: dluh na bydlení sice rostl, ale pomaleji než dluh na spotřebu.

Co to znamená? Češi si půjčují na běžné nákupy.

Konečně růst

Co by ještě donedávna působilo ekonomům vrásky a hovořili by o nezodpovědném chování, je v současnosti vlastně vcelku pozitivní jev. České ekonomice se totiž nedařilo nastartovat dynamičtější růst. Důvody všichni známe.

Série katastrof – covid, inflace, válka, energetická krize, další inflace – zapříčinila, že lidé značně zbrzdili své útraty. Hypotékaři z trhu téměř zmizeli, dva roky klesala spotřeba domácností (a tedy také tržby v maloobchodu i službách). Navíc svým vlastním problémům čelily i další země, klesla tak i poptávka po českém zboží v zahraničí.

To je ten smrtící koktejl, který zapříčinil, že Česko je jedinou zemí Evropské unie, které se ještě nepovedlo vrátit k předpandemickému růstu HDP.

Rostou i vysoce rizikové dluhy

A tak aktuální informace o nárůstu zadlužení lidí je opravdu dobrou zprávou. Již data za první čtvrtletí naznačila, že HDP roste. A to i díky opětovnému apetitu běžných Čechů utrácet. A jsou dokonce natolik optimističtí, že jsou ochotní se opět zadlužovat.

Otázkou však zůstává objem dluhu, u něhož hrozí riziko nesplacení. V celkovém objemu jde zatím stále o směšnou částku. Co je nějakých 25 miliard proti více než třem bilionům. Jenomže v ekonomii i ekonomice platí, že většinou nejde o aktuální stav, ale o trend, vývoj. A tady se už jedna vráska přeci jen může začít rýsovat. Objem rizikového dluhu totiž roste o desetinu, tedy o deset procent. Pokud by zde nastalo nějaké velké mrzení a banky by musely škrtat vyšší miliardy korun, mohla by se z dobré zprávy o dluhu Čechů najednou stát tragédie.