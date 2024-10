Na Kladně se staví ve velkém, je to levnější. V Kbelích nabídne EBM metr čtvereční za 120 tisíc

Skupina EBM ve velkém staví na Kladně, nezanevřela ani na Prahu. Mezi její poslední akvizice za více než miliardu patří pozemek v Kbelích.

Na pozemku v městské částí Praha 19 o celkové výměře 22 878 metrů čtverečních postaví skupina 100 bytů a 16 rodinných domů. Projekt nabídne bytové jednotky o dispozicích 1kk – 4kk. Rodinné domy o dispozici 4kk a 5kk se budou nacházet na pozemcích o přibližné rozloze 500 – 600 metrů čtverečních.

„Lokalita splňuje veškeré parametry, které jsme si při vyhledávání naší další akvizice zadali. Je to občanská vybavenost, výborná dostupnost MHD, krásné prostředí plné dostatku zeleně, dále pak možnost realizace našeho konceptu bydlení ve vysokém standardu, to vše při zachování dostupné ceny pro koncového klienta,” doplňuje Jakub Vais.

Metr čtvereční se u bytových jednotek v projektu bude pohybovat okolo 127 tisíc korun.

Výstavbu plánuje EMB zahájit před koncem roku 2025.

