Developer Redstone navýšil Univerzitě Palackého cenu za areál Hanáckých kasáren

Ve výběrovém řízení na prodej Hanáckých kasáren v centru Olomouce, jež chce koupit Univerzita Palackého, nastal zvrat. Developerská firma Redstone po skončení elektronické aukce navýšila kupní cenu, za kterou rozlehnou nemovitost v září vydražila.

Reklama

Univerzita tak musí novou cenu opět dorovnat, pokud hodlá kasárny získat od státu do svého majetku. Celý proces se může opakovat. Univerzita považuje organizaci prodeje kasáren za nestandardní a netransparentní, zvažuje právní kroky, sdělil její mluvčí Egon Havrlant. Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová řekla, že dosud neukončené výběrové řízení je transparentní a v souladu s pravidly.

Nové číslo magazínu Realitní Club objednávejte zde

Hanácké kasárny v září v elektronické aukci vydražila za 89,1 milionu korun firma Redstone, ve které má podíl podnikatel Richard Morávek. Podle podmínek aukce mohla univerzita ve stanovém termínu projevit zájem o dorovnání této ceny a rozlehlou nemovitost tak od státu přednostně získat. Nákup Hanáckých kasáren na začátku října schválil akademický senát i správní rada univerzity. Vedení UP poté v termínu požádalo ÚZSVM o dorovnání vítězné cenové nabídky 89,1 milionu korun. Úřad o tom informoval firmu Redstone, která následně svoji nabídku zvýšila na 90 milionů korun. UP nyní může do 30 dnů zvýšenou cenu za Hanácké kasárny opět dorovnat. Redstone vývoj tendru nekomentovala.

Univerzita je šokována

Podle rektora UP Martina Procházky se ukázalo, že ÚZSVM rozlišuje mezi uzavřenou elektronickou aukcí a výběrovým řízením. „Sdělil nám, že ačkoliv aukce skončila, výběrové řízení stále trvá a původní zájemce má možnost cenu navýšit. To se také podle úřadu stalo. Byli jsme vyzváni, zda novou cenu ve výši 90 milionů korun akceptujeme a hodláme ji dorovnat, ovšem s upozorněním, že se tento proces může opakovat. Jsme takovým postupem úřadu naprosto šokováni, podle dostupných informací o něm stejně jako univerzita nebyli předem informováni ani zástupci kraje a města,“ uvedl Procházka.

Tesařová potvrdila, že výběrové řízení na prodej Hanáckých kasáren dosud nebylo ukončeno. „Výběrové řízení končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. I po konci elektronické aukce je tak možné nabízenou kupní cenu navýšit,“ řekla Tesařová, podle které tento postup umožňuje vyhláška ministerstva financí. „Jedná se o zcela standardní postup, který může nastat při výběrovém řízení s možností dorovnání. Naposledy se tak stalo v mediálně známém případu prodeje zámku v pražských Kunraticích. Tato situace by nenastala, pokud by se Univerzita Palackého přihlásila do výběrového řízení,“ dodala.

Reklama

UP chtěla v kasárnách vybudovat studentské koleje, stravovací provoz, kanceláře či konferenční sály. Část prostor mělo sloužit jako sklady. Univerzita zváží další postup. Odkup za nových podmínek by znovu musel projednat akademický senát i správní rada. „Působí to na nás tak, že jsme ve výběrovém řízení byli partnerem jen zdánlivě. Ve skutečnosti jsme měli sehrát roli užitečných naivů a být prostředkem, jak donutit soukromého zájemce, aby stát za objekt získal co nejvyšší částku,“ dodal rektor.

Stát musí vrátit část mobiliáře zámku Opočno šlechtě, rozhodl soud Zprávy z firem Nejvyšší soud potvrdil verdikt o vydání části mobiliáře státního zámku Opočno na Rychnovsku dědicům rodu Colloredo-Mansfeld. ČTK Přečíst článek

Marcel Soural: Ekologové nemají rozum. Musíme stavět hlavně pro lidi Reality Marcel Soural se svojí skupinou Trigema často vyráží z Prahy. V regionech, hlavně těch horských, staví hotely, apartmánové domy a sjezdovky. Loni nakupoval v Rokytnici, spadeno má i na Harrachov. Jak říká: „Akvizice řešíme vlastně neustále.“ Jaké proměny chystá v Rokytnici? Kdy začne skupina stavět na Šumavě? A má Marcel Soural nakupovat další vinice? Celý rozhovor s Marcelem Souralem najdete v tištěném magazínu Realitní Club. Petra Nehasilová Přečíst článek