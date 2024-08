FOTOREPORTÁŽ: Jak se staví minulost aneb Václavské náměstí se za miliardu vrací do osmdesátých let

Již dva měsíce probíhají práce na Václavském náměstí a v ulicích Vodičkova a Lazarská. Důvod? Slavný návrat tramvajových linek do míst „u koně“, které patří k nejnavštěvovanějším místům České republiky. Cena je zatím odhadovaná na 1,24 miliardy korun. Práce by měly skončit v roce 2027. Podívejte se, jak zdárně pokračují.

Podívejte se, jak pokračuje návrat Václavského náměstí do roku 1980. Tehdy byl ukončen provoz tramvajových linek, protože v podzemí jede metro.

Malá ochutnávka. Hlavním úkolem pro léto 2024 byla příprava napojení na budoucí kolejiště vedoucí směrem „ke koni“

Připravit napojení z původní linky mezi Lazarskou a Vodičkovou je úkol na léto 2024 Stanislav Šulc / Newstream

I beton, který se lije v ohromných vedrech, musí odpočívat.

Ve vedrech se provádějí betonářské práce Stanislav Šulc / Newstream

A zde najdete veškeré potřebné informace včetně data ukončení prací a vizualizace, jak bude tramvajová linka na Václavském náměstí vypadat.

Všechny potřebné informace včetně vizualizace, jak bude výsledek v roce 2027 vypadat Stanislav Šulc / Newstream

