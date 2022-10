Dalibor Martínek: Na tepelná čerpadla a soláry jdou miliardy dotací. Stát dotuje bohaté, na chudé kašle

Zelená úsporám je vynikající státní program. Můžete z něj získat sto padesát nebo dokonce i dvě stě tisíc korun na dotacích. Na solární panely, na tepelné čerpadlo. A nemusíte se o nic starat. Dotaci vyřídí firma, která systémy instaluje. Inzerátů na tyto služby je plný internet. Je to nyní skvělý byznys.

Reklama

Poptávka po autonomních energetických soustavách je obrovská. Kdo by v současnosti nechtěl být energeticky nezávislý, že. Stát se na svých stránkách chlubí, že na tuto podporu šlo již patnáct miliard korun.

Má to ale háček, nebo spíše dva.

Jeden můj známý je spoluvlastníkem firmy, na účtu má dvacet milionů korun. Nyní se rozhodl na svůj dům instalovat solár. Aby ušetřil na energiích, což je nyní velký trend a stát to podporuje. Stěžoval si, jak strašně je systém byrokratický, že po něm státní portál žádá všelijaké kódy, ověřování telefonem a tak dále, že to trvá a je to nepružné.

Má pravdu. Jakýkoliv státní systém je skutečně špatně funkční. Neustálé nové PINY, vyplňování údajů, které stát již dávno má. Na telefonní ústředně sedí neinformovaní lidé, kteří špatně komunikují, někdy jsou dokonce arogantní. Kde je slavná digitalizace? Nikde.

Je tu však ještě druhý rozměr celé dotační politiky nových zdrojů energií. Ten je tak trochu tajný. Ale je esencí Česka. Zjednodušeně řečeno, chceme peníze, které jsme nevydělali. Státe dávej, rád si vezmu. O tom, kde se tyto peníze na dotace berou, nikdo moc nepřemýšlí. Prostě jsou, ukažte mi, jak vyplnit žádost.

Reklama

Dalibor Martínek: Zbytečná vláda. Nemá směr ani cíl Názory Mojmír Hampl je prozíravý ekonom. Ne nadarmo byl deset let viceguvernérem České národní banky. Když teď z pozice šéfa rozpočtové rady vlády vydá prohlášení, že vláda nedělá nic k ozdravení veřejných financí, těžko s tím polemizovat. Má pravdu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Na aktuální dotace na úspornější energie přispívá jak Evropská unie, tak Česko. Co to však ve výsledku znamená? Jsou to peníze z daní. A bohužel, nyní už i z rostoucího dluhu státu. Ano, máme tady energetickou krizi a soláry a čerpadla se jeví jako jakási záchrana, cesta k soběstačnosti. Ale máme kvůli tomu zasekávat dluh na úkor budoucích generací?

Dluh není imaginární číslo

Problém je, že státní dluh je jakoby neviditelný, jako by se nás netýkal. Je to v našich myslích nějaké imaginární číslo, které nesouvisí s našimi životy. To však není pravda. Dluhy, které sekáme i kvůli dotacím na čerpadla, se pro někoho překvapivě promítnou například do faktu, že nebudou peníze na důchodce, na dálnice, na doktory. A ti budou zase protestovat, a my se na jejich tiskové konference dívat v televizi.

Ale je tu ještě jedna podivnost kolem dotací na čerpadla a soláry. A o té se už vůbec nemluví.

Hlavním průšvihem systému není přílišná složitost formulářů a špatná komunikace s úřady. Ani to, že tyto investice jdou na dluh. Nejhorší na celé této dotační politice je, že je určena lidem, kteří podporu státu nepotřebují.

Proč má stát dávat peníze těm, kteří se zajistili, a tedy nejsou potřební? Úloha státu přeci má být, aby zajistil důstojný život lidem, kteří to sami nedokážou. Jestli to tak není, nemusíme rozdávat 580 miliard korun ročně důchodcům. Jestli to tak je, tak proč v Česku vymýšlíme dotace pro bohaté? Dostávají je lidé, kteří mají vlastní dům, práci, rezervy. Kolik peněz na tepelné čerpadlo dostanou nájemníci paneláků v Litvínově?

Bez dotací to nejde. Zemědělci získali téměř miliardu na krocení energokrize Zprávy z firem O udělení mimořádné podpory sektorům zemědělské výroby nejvíce zasaženým dopady války na Ukrajině rozhodla letos v březnu Evropská komise. Česko dostalo od EU 277 milionů korun, dalších 554 milionů korun podpory šlo ze státního rozpočtu. Výběr odvětví, které mimořádnou podporu dostaly, byl v kompetenci členských států. ČTK Přečíst článek

Stát kašle na nemajetné

Ano, je tu hezký argument, že bychom se měli energeticky osamostatnit od toho hnusného Ruska. Tomu každý rozumí. Ale proč se na finanční úkor ostatních mají energeticky osamostatnit pouze lidé s domem? Chudší lidé musejí při žádosti o příspěvek na bydlení doložit čtrnáct dokumentů, které někde musejí poshánět, výpis z katastru, doklad o příjmech a tak dál. Vytisknout, oskenovat. Stráví s tím spoustu času, místo aby byli ve své málo placené práci. Dotaci na energie pro bohaté vyřídí firma.

To je trošku nepoměr, který ovšem ukazuje, jak naše společnost funguje. Kdo má peníze, může investovat. Kdo je nemá, musí žebrat na úřadech. A jak mi říkal šéf sociologické výzkumné organizace STEM Martin Buchtík, a teď abych ho necitoval nepřesně, stát v podstatě počítá s tím, že si lidé nebudou schopni vyplnit veškeré žádosti, a tím bude vyplácet na sociálních dávkách méně peněz. Příspěvek na bydlení získala asi pětina rodin z těch, které by na ně měly teoreticky nárok. Dotace na solár mezitím letí.