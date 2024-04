Fotovoltaické moduly. Čím se řídit při výběru?

Výběr správných solárních panelů je mimořádně důležitý pro efektivitu a rentabilitu celého fotovoltaického systému. Na trhu jsou dostupné různé typy a modely panelů, což může při konečném rozhodování být výzva s ohledem na specifické klimatické poměry v Polsku, které se vyznačují vysokou proměnlivostí a řadou povětrnostních komplikací. O tom všem je třeba přemýšlet při výběru konkrétního typu a konstrukce panelů. Jak to vypadá v praxi?

Fotovoltaika a specifické klimatické poměry v Polsku

Polsko ležící v mírném podnebném pásmu se vyznačuje poměrně značnou proměnlivostí povětrnostních podmínek, a to přímo ovlivňuje fungování a efektivitu fotovoltaických systémů, a tím pádem také to, jaké fotovoltaické moduly by se zde měly nacházet.

Počet slunečných dnů v Polsku činí průměrně asi 66 a pohybuje se mezi 1500 až 1800 hodinami slunečního svitu ročně, což naší zemi staví do evropského průměru z hlediska dostupnosti slunce. Je však třeba pamatovat také na to, že intenzita slunečního záření může být různá v závislosti na regionu a přesném umístění systému, což je důležitý aspekt při výběru správných fotovoltaických modulů.

Jaké fotovoltaické moduly je nejlepší instalovat v Polsku V zemích, jako je Polsko, které se vyznačují proměnlivým počasím, je tedy důležité, aby fotovoltaické panely byly uzpůsobeny pro práci v různých povětrnostních podmínkách – od plného slunečního svitu v létě až po nízké teploty a omezené množství slunečního světla v zimě. Níže uvádíme několik základních kritérií a technologií, díky nimž se solární panely skvěle osvědčí v polských podmínkách:

Vysoká efektivita v různých podmínkách – zde mají navrch monokrystalické panely, které nabízejí vysokou efektivitu i při slabším osvětlení, což z nich činí ideální volbu pro Polsko, kde zejména v zimě mohou dny být zatažené a krátké.

– zde mají navrch monokrystalické panely, které nabízejí vysokou efektivitu i při slabším osvětlení, což z nich činí ideální volbu pro Polsko, kde zejména v zimě mohou dny být zatažené a krátké. Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a robustnost – panely by měly mít konkrétní třídu krytí, která je ochrání před deštěm, prachem, sněhem a větrem (např. IP68), zde je vhodné zvážit také panely typu Glass-Glass s dvojitou vrstvou skla pro jejich trvanlivost a odolnost v náročných klimatických podmínkách, jako jsou kroupy, silný vítr či velké teplotní rozdíly, které jsou pro polské podnebí typické.

Technologie pro zvýšení výkonnosti: Bifaciální panely – mohou zvýšit výrobu energie díky absorpci světla jak zepředu, tak zezadu panelu. Panely PERC – díky dodatečné pasivační vrstvě na zadní straně solárního článku zvyšují výkonnost lepším zadržováním světla uvnitř článku, což je výhodné v podmínkách slabého osvětlení.

Pověst značky a dostupnost výrobků

Dalším klíčovým aspektem při výběru fotovoltaických modulů je pověst výrobce a dostupnost jeho výrobků na trhu. Značky s pevnou pozicí obvykle nabízejí vyšší kvalitu a lepší podporu po prodeji. Kromě toho je dobré si zjistit, kteří výrobci PV panelů mají pobočky v Evropě, může to zaručit rychlejší servis a snadnější dostupnost náhradních dílů. Výběrem a doporučením modulů od renomovaných výrobců získáme jistotu, že našim zákazníkům nabídneme výrobky, které budou sloužit dlouho a bez problémů.