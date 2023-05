Definitivní stopka projektu Jiřičné v Revoluční. Investor vypisuje novou soutěž, v porotě zasedne i Gebrian

Sledovaný a několikrát měněný projekt Evy Jiřičné do Štefánikovy ulice v Praze 1 se realizovat nebude. Majitel pozemku, společnost RSJ, vypsal novou architektonickou soutěž.

Na pozemku po zbouraném domu v Revoluční ulici u Štefánikova mostu měl původně vyrůst nový podle projektu ateliéru AI Architects Evy Jiřičné. Architekti zmíněného studia na projektu pracovali od roku 2014. Ani přes několik přepracování ale projekt nezískal povolení památkářů.

Investiční skupina RSJ proto vyhlásila ve spolupráci s kanceláří MOBA veřejnou architektonickou soutěž na nový dům. „Zvolili jsme cestu otevřené, transparentní architektonické soutěže a odborné poroty, která by měla pro nároží v Revoluční ulici vybrat ten nejlepší návrh,“ komentuje vypsání soutěže asset manažer investiční skupiny RSJ Jakub Mikulášek.

Jedním z hlavních důvodů pro vypsání architektonické soutěže na nový návrh je začlenění hlavních zúčastněných stran do celého procesu. Členy poroty budou odborní zástupci hlavního města stejně jako městské části Praha 1.

V porotě zasedne holandský architekt Winy Maas z ateliéru MVDRV, propagátor architektury Adam Gebrian či Ondřej Císler, autor koncepční studie Hradební korso pro IPR Praha. Výsledky souteže, kterou organizuje kancelář MOBA pod vedením Igora Kovačeviće, budou známy nejříve v listopadu.

Většinovým akcionářem investiční skupiny RSJ, která se věnuje investicím do výstavby bytových i kancelářských budov, je Libor Winkler.

