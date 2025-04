Český dům pro japonské Expo se prodraží o 92 milionů. Nebyl zabezpečen proti zemětřesení

Stavba českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Japonsku se kvůli vícepracím prodražila o 92,6 milionů korun, napsal server iRozhlas. Hrozilo podle něj, že se pavilon nepodaří otevřít před zahájením výstavy, která začíná v neděli 13. dubna. Ministerstvo zahraničí podle iRozhlasu dokázalo domluvit se zhotovitelem pavilonu, japonskou firmou Daisue, dostavbu včetně víceprací na dluh. Kolaudační souhlas získal pavilon minulý týden.

Prodražení výstavby podle serveru souvisí s odlišnostmi stavebního řízení v Japonsku. „Tamější úřady přicházely s požadavky na úpravy i poté, co projekt získal povolení. Došlo tak na změny kvůli nárokům na požární bezpečnost, cena stoupla i kvůli nedostatku stavebních materiálů či nutnosti zabezpečit pavilon proti zemětřesení,“ napsal iRozhlas.

Dům za více než čtvrt miliardy

Ministerstvo zahraničí mělo podle serveru na zhotovení objektu připravených 193 milionů korun, konečná cena se ale vyšplhala na 286 milionů. Černínský palác měl proto původně v plánu požádat tento týden vládu o navýšení rozpočtu na účast ČR na výstavě o částku 92,6 milionu korun. Mezitím se ale podařilo domluvit dohotovení, peníze by pak mělo Česko firmě uhradit zpětně.

Část peněz vynaložených na stavbu pavilonu se podle iRozhlasu státu vrátí, po kolaudaci by mělo Česko obdržet vratku DPH ve výši 26 milionů korun. Dalších 42 milionů má vynést prodej pavilonu po skončení výstavy. „Konečný účet za stavbu tak má být vyšší 'jen' o 25 milionů korun,“ uvedl server.

Ředitel tiskového odboru ministerstva Karel Smékal na dotaz k pavilonu uvedl, že byl zkolaudován a na zahájení výstavy je připraven.

Vláda počítá s rozpočtem české účasti na Expu 290,2 milionu korun. Dalších zhruba 150 milionů mělo být zajištěno z externích zdrojů. Podle dřívějšího vyjádření generálního komisaře české účasti Ondřeje Sošky byla v polovině března uzavřená partnerství za zhruba 100 milionů korun a s dalšími firmami se jednalo.

ČR se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy Expo pošesté. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) do Japonska odletí ve čtvrtek, podle iRozhlasu se zúčastní zahajovacího ceremoniálu světové výstavy i otevření českého pavilonu.