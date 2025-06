Auta skoro až v obýváku. Designéři Aston Martin navrhli dům v Tokiu

Nejenom segment luxusních automobilů. Značka Aston Martin se v poslední době zaměřila i na trh exkluzivních nemovitostí. První z větších projektů představila ve Spojených státech a ve spojení s japonskou developerskou skupinou se vrhla i na projekt čtyřpatrového domu v jedné z nejžádanějších tokijských lokalit.

Vinný bar, lázně a také galerie rovnou pro dvě auta se nachází v jedné z nejžádanějších tokijských lokalit, ve čtvrti Omotesandō. Čtyřpatrový dům pojmenovaný po své adrese, № 001 Minami Aoyama, postavila japonská developerská společnost Vibroa, která se v tomto konkrétním případě spojila s designéry z Aston Martin.

Dům, který zaujímá plochu přes 700 metrů čtverečních, se nachází na velmi svažitém pozemku, čehož architekti využili a nechali vyhloubit rozsáhlý suterén. Právě to jim umožnilo vytvořit posilovnu, vinný sklep, soukromé lázně, a dokonce tři pokoje s vlastní koupelnou. Nejdůležitějším místem je ale rozhodně automobilová galerie pro dvě auta, která se nachází v přízemí rezidence. Vozy lze sledovat z ulice a zároveň zevnitř z obývacího pokoje díky prosklenému panelu.

Dvě auta v přízemí

Konkrétně výhledům i světlu architekti věnovali hodně pozornosti. Jak člověk postupuje z obytného prostoru na střešní terasu, materiálové provedení se nenápadně mění a přechází z tmavých do světlých materiálů. Barevná škála je tak jakýmsi odrazem cesty ke světlu.

A co se výhledůtýká... Jedním z nich je zmiňovaný průhled z obývací pokoje na auta, dům má zároveň na střeše terasu, odkud je vidět známá Tokijská věž.

„Čisté linie, plynulé hranice a daleký výhled umožňují obyvatelům spojit se s tímto jedinečným místem a prožít ho. Uvnitř jsme se zaměřili na smysly a pomocí holistické kombinace prvků a materiálů jsme vytvořili klidný a relaxační prostor, kde se mohou uchýlit k odpočinku,“ popsal Marek Reichman, výkonný viceprezident a hlavní kreativní ředitel společnosti Aston Martin.

Nábytek, ať už předních italských značek, nebo i ten vyrobený na míru, jen podtrhuje vysokým komfort. Kuchyně má povrchy z černého lávového kamene a šedé dubové skříňky. V prvním patře se nachází lázeňské centrum se saunou a vířivkou s obkladem z přírodního dřeva a speciálně navrženým audiosystémem. K tomuto elegantnímu a relaxačnímu prostoru přiléhá upravená soukromá terasa s venkovním bazénem Onsen a posezením.

