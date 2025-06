Na Expo do Japonska vyrazily historické vozy. Škodovky či Tatry čeká 16 tisíc kilometrů

Výprava sedmi historických vozidel na výstavu EXPO 2025 v japonské Ósace vyjela od Pražského hradu. Kolonu odstartoval prezident Petr Pavel s velvyslanci některých zemí, kterými budou auta projíždět. Robot Expedice z Prahy do Ósaky je inspirovaná legendární výpravou Sakura 1970, při níž čtveřice mladých Čechů dorazila stopem a pěšky na první EXPO do Ósaky v roce 1970. Výpravu historických a doprovodných aut čeká asi 16 tisíc kilometrů, v Ósace by se měla představit při Českém národním dnu, který se uskuteční 24. července.

Posádky českých a slovenských nadšenců jedou do Japonska ve vozech značek Tatra, Škoda, Toyota a Ford. Posádky připravovaly sebe a svá auta asi rok, uvedl Josef Zajíček, zakladatel hodinářské značky ROBOT a majitel Autodromu Most, který je vůdčí postavou expedice. „To, co jsme si před rokem vymysleli, mnohdy to znělo jako hloupost, ale realita je taková, že opravdu dneska startujeme přes 13 států na východ až do samotného Japonska,“ řekl Zajíček. Posádky přišel pozdravit například i japonský velvyslanec v Praze Kansuke Nagaoka, který jim popřál na cestu hodně štěstí.

„Já v této akci vidím obrovskou symboliku, nejenom toho, že většina těch aut je českých, jsou to krásné kousky, o které se jejich majitelé úžasně starají. Ale je to taky symbolika to, že jedeme do Ósaky na světovou výstavu, která sama o sobě je symbolem spolupráce, vzájemnosti států celého světa,“ řekl Pavel. Popřál posádkám hodně štěstí a uvedl, že se těší, až se s nimi v Ósace setká.

Slavný vůz Tatra

Na historické vozy se mohli lidé přijít dnes ráno podívat na Hradčanské náměstí, seznámit se mohli i s posádkami. Na start akce, na kterém mohli zájemci vidět i slavnou Tatru 87 cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda zapůjčenou ze sbírek Národního technického muzea (NTM) Praha, se přišly podívat desítky lidí.

Dnes by měla expedice dorazit do Maďarska, čeká ji dále cesta například přes Turecko, Kazachstán, Ázerbájdžán, Čínu nebo Jižní Koreu. Podle Aloise Krejčího, jednoho z členů expedice, bude největší výzvou asi Kazachstán, kde jsou podle něj nejisté silnice a očekává tam velké horko. Další výzvou podle něj bude Gruzie kvůli přejezdům v horách. „Samozřejmě, strašně se těšíme do Istanbulu. Projet Istanbul, to je naše noční můra, věčně ucpanej Istanbul, to je naše srdcovka,“ řekl Krejčí. Alois Krejčí mladší a Alois Krejčí starší jedou Škodou Octavia ze začátku 60. let.

Světová výstava Expo se koná každých pět let na různých místech světa. Ósaka hostí Expo podruhé. Poprvé se tam světová výstava konala v roce 1970 a návštěvníci mohli ve světové premiéře sledovat film ve formátu IMAX či obdivovat kameny přivezené z Měsíce. Akce, které se účastní 158 zemí a sedm mezinárodních organizací, se koná od dubna a potrvá do 13. října.