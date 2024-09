Češi na vzhled interiéru moc nedbají, je to i výsledek socialismu, říká designérka

Více než na vzhled interiéru Češi podle designérky a návrhářky Ivy Bastlové dbají na jeho funkčnost. Je to i výsledek socialismu, kdy v obchodech nebyl výběr, řekla Bastlová.

Lehké extravaganci nebo hravosti se podle ní lidé často brání. Zájem o služby profesionálů v interiérovém designu je přesto vyšší než například před 20 lety, řekla. Čím dál tím více si Češi při zařizování domácnosti nechávají poradit také podle nábytkových domů.

„Myslím, že zde máme velké rezervy. Nikdo nás moc neučil, jak je naše prostředí důležité pro dobrou náladu i pocit pohody, jak hodně nás ovlivňuje, motivuje, uklidňuje. Změna v myšlení společnosti je běh na dlouho trať,“ uvedla Bastlová.

Chyby při výběru barev a materiálů

Jednou z hlavních chyb, které Češi při zařizování domácnosti dělají, je podle Bastlové to, že vybrané materiály a barvy k sobě neladí. „Celkový výsledek pak nesplňuje očekávání a dohromady je to, jak když pejsek s kočičkou pekli dort – dali tam samé dobré věci, ale k sobě to nešlo,“ řekla. Zuzana Ďurišová z podpory prodeje bytových doplňků v řetězci XXXLutz uvedla, že Češi často také nemají dobrou představu o velikosti prostoru.

Za důležité Češi naopak považují to, aby měli velký a pohodlný gauč, řekla vedoucí interiérová designérka v IKEA ČR Markéta Polcarová. Rádi se podle ní také obklopují věcmi, ke kterým mají emoční vazbu - například porcelánovými sadami, rodinnými fotografiemi nebo vlastními výtvory. „Starší obývací pokoje stále obsahují masivní dřevěné stěny, nově zrekonstruované pokoje ale bývají nejčastěji ve světlých barvách - šedá, béžová - a obsahují méně nábytku,“ uvedla.

Důraz na funkčnost se pak podle obchodníků projevuje mimo jiné v tom, že Češi se hodně zaměřují na úložné prostory. „Ať už se jedná o nábytek, jako jsou například šatní skříně, police a komody, nebo menší výrobky. Funkčnost a kvalita spolu s cenou hrají při nákupu velkou roli,“ uvedla mluvčí Jysk Zuzana Rafajlovič.

Tržby za doplňky do interiéru loni v Asko-Nábytek meziročně stouply o desetinu, letos marketingová ředitelka Andrea Štěpánová očekává podobný nárůst. „Nicméně ve srovnání s některými západními zeměmi (Češi) vynakládají na vybavení a dekorace o něco méně finančních prostředků a chtějí, aby nábytek i doplňky byly kvalitní a vydržely mnoho sezon,“ řekla.

Trend tichého luxusu

Hlavní designérka společnosti Bonami Linda Povolná uvedla, že v kurzu jsou letos pastelově broskvová barva, bronzové tóny nebo organické tvary sedacího nabídku. V příštím roce pak podle ní bude pokračovat trend takzvaného tichého luxusu. „Ten do bydlení přináší kvalitní a nadčasové materiály a prvky, které se vědomě snaží nebudit velkou pozornost a naopak staví na eleganci a detailech,“ řekla.

Trendem je ale podle obchodníků i použití chytrých technologií v domácnosti. „Potenciál chytré domácnosti je určitě velké téma do budoucna, zejména v rámci šetření a úspory energií nebo vody, ale také úspory času,“ řekla Ďurišová.