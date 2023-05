Ceny bytů a domů na Slovensku padají druhý kvartál za sebou

Nabídkové ceny bytů a domů na Slovensku se v prvním letošním čtvrtletí snížily mezikvartálně o 3,9 procenta. Klesly tak druhý kvartál v řadě a v průměru byly nejnižší za poslední zhruba rok. Vyplývá to z údajů slovenské centrální banky (NBS).

Rezidenční nemovitosti na Slovensku v březnu zlevnily ve srovnání s cenovým vrcholem z loňského července o sedm procent. V meziročním srovnání pak t empo meziročního růstu nabídkových cen v prvním čtvrtletí zpomalilo na 1,8 procenta z 15 procent v loňském posledním čtvrtletí. Šlo o nejpomalejší růst cen od roku 2015. V průměru vyšel metr čtvereční v rezidenční nemovitosti na 2556 eur, v přepočtu zhruba 60 tisíc korun.

Sešup zažívají hlavně velká města

Při mezikvartálním srovnání klesly ceny ve všech regionech Slovenska, nejvíce pak v Košickém, Prešovském a Bratislavském kraji. Důvodem byl propad v okresech, kde je bydlení nejdražší.

Ochlazení realitního trhu hlásili realitní makléři na Slovensku už dříve, a sice když ceny bytů a domů loni vystoupaly na nová maxima a když peněžní ústavy začaly zvyšovat úrokové sazby v reakci na zpřísňování měnové politiky za strany Evropské centrální banky (ECB).

