Část bývalé Mosilany v Brně má být kulturní památkou

Ministerstvo kultury rozhodlo, že část areálu bývalé textilní továrny Mosilana v Brně bude kulturní památkou. Památkáři poslali ministerstvu návrh před třemi lety. Nyní mají účastníci řízení termín do konce července pro případné odvolání, řekla mluvčí ministerstva Petra Hrušová.

Reklama

Mediální zástupce developera Jiří Filip k rozhodnutí ministerstva řekl, že dokument z ministerstva má mnoho desítek stran, který tento týden společnost analyzuje. Zjistí, co všechno má být památkově chráněné, a teprve pak zaujme stanovisko.

Památkáři poslali návrh ministerstvu poté, co developerská společnost Financial Consortium žádala o povolení k demolici celého areálu mezi ulicemi Vlhká, Křenová, Špitálka a železniční tratí, který plánovala přeměnit na moderní obytnou čtvrť. Proti se tehdy postavili nejen památkáři, ale i město. Areál je monumentálním stavebním souborem, který v sobě zahrnuje tři původní tovární areály z 19. a první třetiny 20. století sloučené v roce 1949 do rozlehlého průmyslového celku. Představuje jednu z charakteristických industriálních architektur. „Současně jde o poslední, z převážné části dochovaný komplex z původního početného souboru textilních továren významně dotvářejících podobu Brna v 19. a 20. století,“ uvedli před třemi lety památkáři. Brno tehdy pozastavilo také změnu územního plánu.

video Video: Stará věž tvrze oficiálně neexistovala, přesto byla památkou. Nový majitel ji dává opět dohromady Newstream TV Seriál Inspektoři památek zasahují se tentokrát vydává až k česko-německé hranici, kde leží tvrz, kterou opravuje Petr Jaška. Ten ji přitom zdědil po prarodičích. sta Přečíst článek

Reklama

V reakci na to developer v roce 2022 vtáhl do plánů na budoucnost areálu architekty, kteří měli navrhnout, jak jej přetvořit tak, aby získal nový život a přitom zůstala zachovaná unikátnost lokality. „Vítězný návrh se líbil památkářům i Brnu, my máme možnost brát si různé prvky ze všech architektonických studií,“ řekl Filip.

Po vyřešení památkové ochrany se bude muset developer vypořádat ještě s tím, jak bude vypadat nový územní plán, který by Brno mělo mít hotový příští rok. Podle Filipa bude pro podobu areálu důležité, jaký prostor nakonec zabere nová městská třída, která může z areálu ubrat plochu až jednoho hektaru. Momentálně má developer demoliční výměr na všechny budovy, avšak nemůže bourat ty, které podstupovaly proces prohlášení za památku. V červnu začala demolice komína a je možné bourat i různé pozdější přílepky budov, které nebudou památkově chráněné.

Podle památkářů sice tovární budovy dávno neslouží svému účelu, ale ve světě jsou příklady stovek úspěšných konverzí, kdy budovy zůstanou zachované, majitel je opraví a úspěšně slouží novému účelu. I v Brně několik takových příkladů existuje. Nedaleko jde o některé budovy bývalé Zbrojovky, které se stávají součástí moderního areálu Nové Zbrojovky.

video VIDEO: Opravovat památku je ohromná zátěž i relax, říká vlastník zámku v Kopaninách Newstream TV Každý, kdo jde na zámek v Kopaninách, musí mít cihlu. A není se čemu divit. František Hupka se svou rodinou opravuje zchátralý zámek již dlouhá léta a hodí se mu jakákoli pomoc. A když ne materiální, tak se můžete zúčastnit dobrovolnického dne. Stanislav Šulc Přečíst článek