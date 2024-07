VIDEO: Opravovat památku je ohromná zátěž i relax, říká vlastník zámku v Kopaninách

Každý, kdo jde na zámek v Kopaninách, musí mít cihlu. A není se čemu divit. František Hupka se svou rodinou opravuje zchátralý zámek již dlouhá léta a hodí se mu jakákoli pomoc. A když ne materiální, tak se můžete zúčastnit dobrovolnického dne.

Další památkou, kterou se vydali zkontrolovat Inspektoři památek, je zámek stojící na místě původního hradu ve vsi Kopaniny, která je součástí Aše. Na jeho počátku stojí Zedtwitzové, kteří byli významnou šlechtickou rodinou vlastnící rozsáhlé majetky v Ašském výběžku. Nejspíše byli zakladateli hradu, který je poprvé zmíněn v roce 1537. V roce 1678 byl hrad rozšířen. Kámen s rodovým erbem byl přenesen na jiný zedtwitzký majetek v Doubravě.

Posledními majiteli byli Franz Josef von Zedtwitz (1873–1954), v první světové válce velitel dragounského pluku Prinz Windischgrätz a jeho syn Franz Xaver Zedtwitz (1906–1942), přírodovědec, spisovatel a novinář, který padl u Sevastopolu. Zámek byl vyvlastněn v roce 1945 a svěřen do správy státnímu statku, který jej ponechal rozpadu. Od roku 2010 je zřícenina zámku chráněna jako kulturní památka ČR.

Jeho majiteli je rodina Františka Hupky, který již několik let památku opravuje.

Psychická zátěž i relax

„Veřejnosti jsme hrad poprvé otevřeli u příležitosti 480. výročí od první zmínky o zámečku. Při té příležitosti jsme také nechali vyrazit pamětní medaile. Na jedné straně je vidět, jak vypadal původní gotický zámek v roce 1537. A na druhé straně pak je vyobrazena jeho současná podoba,“ uvádí Hupka.

Opravovat historickou stavbu je velká fyzická i psychická zátěž. Ale je to také ohromný relax.

