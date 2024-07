Video: Stará věž tvrze oficiálně neexistovala, přesto byla památkou. Nový majitel ji dává opět dohromady

Seriál Inspektoři památek zasahují se tentokrát vydává až k česko-německé hranici, kde leží tvrz, kterou opravuje Petr Jaška. Ten ji přitom zdědil po prarodičích.

V další epizodě Inspektoři památek navštívili Tvrz v Pomezné u samých hranic s Německem. Její zbytky koupili prarodiče dnešního vlastníka Petra Jašky spolu s chalupou. Podle katastrálních map věž oficiálně neexistovala a nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá, ale přesto byla zapsána na seznamu chráněných památek.

První záchranné práce začaly již v roce 2015, nyní se Petr Jaška s rodinou snaží o znovuobnovení okolních staveb, které byly zničeny během komunismu, když neměly žádný účel pro potřeby Pohraniční stráže. Cílem by přitom mělo být vybudovat zde muzeum.

„Od památkářů máme v závazném stanovisku, že cihly musejí být sto let staré, tak stavíme ze starých,“ říká s úsměvem majitel Petr Jaška. „Jen tenhle chlív je něco přes 33 tisíc cihel. Na čištění starých cihel mám naštěstí manželku,“ dodává Jaška.

