Z tenisového trůnu na dno. Byl jsem nikdo, jen číslo, prohlásil Boris Becker po návratu z vězení

Bývalý mnohonásobný tenisový šampion a světová jednička Boris Becker v polovině prosince na podmínku opustil věznici Huntercombe v Oxfordshire v Británii, v níž si odpykával trest za zatajování majetku v souvislosti s jeho osobním bankrotem vyhlášeném před pěti lety. O své dojmy z 231 dnů dlouhého pobytu v celkem dvou věznicích se podělil ve svém prvním rozhovoru po propuštění pro stanici Sat 1, z něhož citoval britský deník The Guardian.

Reklama

Boris Becker poskytl svůj první rozhovor od doby, kdy opustil vězení ve Spojeném království a byl deportován zpět do Německa začátkem tohoto týdne. Becker německé stanici Sat 1 v rozhovoru, který bude celý odvysílán dnes večer, řekl: „Ve vězení nejste nikdo. Jen číslo. To moje bylo A2923EV.

„Nikoho nezajímalo, kdo jsem. Nikdo se nepodělal z mého statusu šampiona,“ zaznívá v úryvcích z rozhovoru, které zveřejnil deník The Guardian.

Becker – který vyletěl mezi tenisovými profesionály jako raketa, když v pouhých 17 letech v roce 1985 jako první nenasazený hráč v historii vyhrál Wimbledon – byl letos odsouzen celkem na 2,5 roku, nejen za zatajování majetku ve výši 2,5 milionu liber, aby se vyhnul placení dluhů, ale i maření insolvenčního řízení. Ve věznici strávil čtvrtinu trestu. „Těch 231 dní ve vězení jsem využil k přemýšlení o svém životě a znovu v sobě objevil lidskou stránku,“ řekl.

Dostal jsem tvrdou, velmi bolestivou lekci

První týdny trestu strávil ve věznici Wandsworth v Londýně. Jídlo tam podle něj bylo špatné, porce příliš malé, volnočasových aktivit nedostatek a hlavně se tam setkal s velkým násilím. „Věřím, že jsem v sobě znovu objevil člověka, osobu, kterou jsem kdysi byl,“ řekl. „Dostal jsem tvrdou lekci. Velmi drahou, velmi bolestivou. Ale celá věc mě naučila něco velmi důležitého a cenného. A že některé věci se dějí z dobrého důvodu," podotkl.

Předčasného propuštění se dočkal minulý čtvrtek. „Od šesti hodin od rána jsem seděl na kraji postele a doufal, že se dveře cely otevřou. Přišli pro mě v 7:30, odemkli dveře a zeptali se: 'Jste připraven?' A já jen řekl: 'Pojďme!' Už jsem měl všechno zabalené předem," poznamenal.

Reklama

Ze sportovního trůnu do dluhů, k soudům i do vězení. Becker není jediný Money Bývalá tenisová hvězda Boris Becker, věhlasný fotbalový trenér José Mourinho, fenomenální skokan na lyžích Matti Nykänen či český hokejový reprezentant a jeden z hrdinů olympiády v Naganu Roman Čechmánek. Co mají společného? Vydělané miliony až stovky milionů korun během sportovní kariéry dokázali proměnit v dluhy, daňové úniky, soudy, bankroty a v případě Beckera i vězení. Dušan Kütner Přečíst článek

Během pobytu ve věznici Huntercombe, která patří k méně přísně střeženým zařízením tohoto druhu, pravidelně trénoval ve vězeňské tělocvičně a pracoval jako asistent po boku vězeňského trenéra. Pomáhal mu s ostatními vězni v otázce nejen fyzické kondice, ale i psychologie, přičemž čerpal ze svých zkušeností bývalého světového tenisového šampiona číslo 1, podotkl The Gaurdian.

Přes propuštění mu ale jeden rodinný problém zůstal – jeho syn stále žije ve Velké Británii. Podle podmínek jeho propuštění – jako nebritského občana – má ale Becker zákaz navštěvovat zemi na příští desetiletí.

Největší podvod v dějinách Silicon Valley. Elizabeth Holmesová míří do vězení na 11 let Leaders Měl to být revoluční nástroj, který změní zdravotní péči. Společnost Theranos vyvíjela zařízení, které na základě velkých dat měl analyzovat spoustu nemocí z pouhé kapky krve. Zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmesová díky této vizi sehnala miliardy dolarů. Ty však skončily v naprosto nefunkčním prototypu, který nedokázal víc než standardní analytické nástroje. Nyní má největší podvod v dějinách Silicon Valley první část za sebou. Stanislav Šulc Přečíst článek