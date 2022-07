Brownfieldy: Černé díry na mapě Česka. Dřímá v nich potenciál k výstavbě až 40 tisíc bytů

Přes 106 kilometrů čtverečních, což je zhruba rozloha Hradce Králové, do takové plochy se rozprostírají tuzemské brownfieldy. Téměř 30 procent z těchto ploch je vhodných k bydlení, dalších 39 procent pak lze využít pro komerční výstavbu, tvrdí analýza CzechInvestu.

„V roce 2021 jsme provedli analýzu větších rozvojových brownfieldových území napříč Českou republikou, ve které jsme identifikovali zhruba 70 takových lokalit,“ přibližuje David Petr z CzechInvest.

Největší počet brownfieldů byl podle něj v roce 2021 evidován v Moravskoslezském kraji. Na druhé příčce je pak Liberecký kraj, který rok předtím dominoval a kde počet brownfieldů mírně klesl. V pořadí třetím regionem s největším zastoupením brownfieldů byl Jihomoravský kraj.

Mapa brownfieldů Se svolením CzechInvest

„Všechny tyto tři kraje mají velmi výrazné historické predispozice pro vznik brownfieldových lokalit. Na jedné straně je to silné průmyslové dědictví a na straně druhé hraje vliv i historická zkušenost s odsunem sudetského obyvatelstva. I s ohledem na tyto historické vazby se právě tyto tři kraje nejvíce soustředí na tématiku brownfieldů,“ dodává Petr.

Dvě stovky bytů, restaurace a kanceláře: Brownfield v Českém Krumlově se promění na novou čtvrť Enjoy Dvě stovky bytů vzniknou na území někdejšího průmyslového areálu Jitona v Českém Krumlově. První obyvatelé by se mohli nastěhovat už v roce 2023. Výstavba nové čtvrti vyjde zhruba na tři čtvrtě miliardy. pej Přečíst článek

Jaký rozvojový potenciál brownfieldy v sobě aktuálně skrývají? Zhruba 2,5 milionu metrů čtverečních ploch pro bydlení. „Tu, když vydělíme průměrnou rozlohou na jedno obydlí (65,3 metrů čtverečních), tak nám vyjde, že by se na těchto plochách teoreticky dalo postavit 35 až 38 tisíc bytů,“ vypočítává Petr s tím, že v této analýze ale nejsou započteny již připravované projekty typu Bubny nebo Žižkovské nádraží.

A proč se nedaří brownfieldy efektivněji rekultivovat? Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka jsou to hlavně nejednoznačné nebo často se měnící územní plány a délka stavebního řízení.

„Brownfieldům by také pomohla větší autonomie měst v oblasti plánování, kterou pravděpodobně nepřinese ani nový stavební zákon. Zároveň nám chybí právní vymezení pojmu brownfield a vymezení těchto ploch v územně plánovacích dokumentacích. To by mohlo otevřít cestu k novým nástrojům na podporu revitalizací, nicméně aktuální novela s tímto vůbec nepracuje,“ uzavírá Petr.

Praha plánuje postavit tisíce bytů i nové čtvrti. Pomoci by mohl i soukromý sektor Money Až osm tisíc nájemních bytů by mohlo vzniknout do deseti let na městských pozemcích o rozloze více než 600 tisících metrů čtverečních. Výstavbu iniciuje městská příspěvková organizace Pražská developerská společnost (PDS). Plány představili její ředitel Petr Urbánek a náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za TOP09). Petra Jansová Přečíst článek