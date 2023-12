Brizolit aneb Černý mor stavebnictví se vrací. Pracovat s ním ale umí málokdo

Brizolit byl v době před rokem 1989 velmi oblíbeným povrchem nových domů i rekonstruovaných fasád. Módní trend však v devadesátých letech vymizel a mnozí jej z domů začali odstraňovat a nahrazovat modernějšími materiály, které se na trh s otevřením trhu dostaly. Navíc jej památkoví architekti a další odborníci začali označovat jako "černý mor historických fasád". Nanesením brizolitové omítky se totiž často řešilo poškození často historicky a architektonicky hodnotné štukované zdobené fasády. Brizolit v těchto případech představoval rychlé a jednoduché řešení. Starou štukovanou omítku tak stačilo místo složitého restaurování osekat až na základní zdivo a omítnout touto minerální škrábanou omítkou.

Reklama

Když nyní někdo nyní na Brizolit vzpomene, tak hlavně v souvislosti s filmovou hláškou Heleny Růžičkové, která jí v roli staré Škopkové řekla sousedům při vzájemném soupeření, kdo je lepší: „Když vy přistavíte, tak my to poženeme o štok. Když vy břízolit, tak my kachličky. A když vy inženýrku, tak my... To budete koukat!“.

Brizolit, břízolit nebo též břizolit pamatují zejména starší stavebníci, dodnes se s ním však setkávají několikrát denně i mladí lidé. „V postsocialistických zemích se stal stavebním fanoménem nejen vesnických domků, a stále jím v řadě případů zůstává. Žádnou omítku s tak dlouhou životností totiž ještě nikdo jiný nevynalezl, ” uvádí firma Keimfarben.

Dlouhá tradice

„Brizolit je tvrdá cementová omítka, která dostala jméno podle místa svého vzniku a původní výroby - Horní Bříza nedaleko Plzně, v roce 1912,” hovoří o tradici omítky, která je na trhu více než 110 let, Petr Müller, produktový manažer technické malty firmy Weber. Díky technologickému pokroku a rozšířeným možnostem prý brizolitová omítka nachází stále nové a nové fanoušky nejen při rekonstrukcích, ale také při stavbě moderních domů.

Fasádníků, kteří v dnešní době práci s Brizolitem znají, je ovšem méně než šafránu. „Lze hovořit doslova o několika firmách napříč republikou. Přitom ještě v 90. letech nahození Brizolitu uměl každý vyučený zedník. Ti jsou ale dnes již v důchodu nebo na stavby spíše dohlíží, než aby sami fasádnické práce prováděli,” vzpomínají na doby největší slávy zástupci oslovených firem.

Když se nenajdou vlastníci, propadnou státu. Jde o desítky tisíc nemovitostí Reality Ke sta tisícům majitelů pozemků a staveb se hledají majitelé, kteří mají už jen několik týdnů se o svoje nemovitosti přihlásit. Pokud tak neučiní v lednu propadnou státu. Petra Jansová Přečíst článek

V minulosti byla barevná škála brizolitové omítky omezená na přírodně bílou, šedou, okr a terakotu. „V současnosti se ovšem břízolitová omítka Weber vyrábí ve více než 100 barevných odstínech. Navíc, sice ne každá, ale existují druhy, které jsou vhodné i na zateplovací systémy z izolačních desek," dodává manažer.